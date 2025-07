Como evitar o valor extra que você paga no mercado

Você pode ser mais generoso do que imagina quando vai ao supermercado, mas essa generosidade pode estar custando caro. Todo mês, sem perceber, você pode estar ‘dando presentes invisíveis’ ao comércio, transformando seu dinheiro em lucro para as lojas. Esses pequenos hábitos de compra, combinados com estratégias de marketing e falta de planejamento, podem acabar consumindo mais do que você deveria gastar.

A boa notícia é que é possível identificar e evitar esses “presentes” e, dessa forma, segurar mais dinheiro no seu bolso. Veja a seguir alguns dos principais fatores que podem levar você a gastar a mais nas compras.

1. O “Imposto da Marca Famosa”

Quando você opta por uma marca conhecida em vez da marca própria do supermercado, não está apenas pagando por qualidade. Grande parte desse custo alto é resultado das campanhas de marketing, que incluem comerciais e embalagens chamativas. Muitas vezes, as marcas próprias têm qualidade semelhante e, às vezes, são fabricadas pelo mesmo fornecedor. Ao escolher a marca da loja, você economiza e evita esse “imposto”.

2. A “Taxa da Preguiça”

Produtos prontos para consumo, como legumes picados ou queijo fatiado, têm um preço elevado por conta da conveniência que oferecem. Essa “taxa da preguiça” significa que você está pagando mais para que o supermercado faça o que você poderia fazer em casa em alguns minutos. Ao comprar os alimentos inteiros e prepará-los, você não apenas evita essa taxa, mas também garante um produto mais fresco e econômico.

3. A “Doação do Desperdício”

Um dos maiores desperdícios ocorre quando alimentos não são consumidos e acabam estragando. Cada item que você descarta representa dinheiro jogado fora, e o supermercado já recebeu seu pagamento por ele. Para evitar essa ‘doação’, é essencial planejar suas compras, adquirir apenas o necessário e armazenar os produtos de forma adequada.

4. O “Bônus do Impulso”

Itens posicionados estrategicamente, como chocolates e salgadinhos, são projetados para atrair a sua atenção na hora da compra. Esses produtos têm altas margens de lucro e, ao ceder a eles, você acaba dando mais um “bônus” para o supermercado. Uma maneira eficaz de evitar esses gastos desnecessários é sempre levar uma lista de compras e se manter fiel a ela.

5. A “Gorgeta da Falsa Oferta”

Promoções muitas vezes parecem vantajosas, mas é preciso ter cuidado. Às vezes, produtos em oferta são mais caros do que outras alternativas disponíveis na prateleira. Para não cair nessa armadilha, desconfie das promoções e sempre calcule o preço por unidade antes de decidir pela compra.

Como parar de ser “generoso” e manter seu dinheiro?

Evitar esses “presentes invisíveis” requer uma mudança na sua forma de consumir, transformando você em um comprador mais consciente. Aqui estão cinco dicas práticas para ajudá-lo a economizar:

Experimente a marca própria: Compare a qualidade e, se for similar, prefira a opção mais barata. Faça você mesmo: Compre alimentos inteiros e evite produtos prontos que têm preços mais altos. Planeje suas compras: Faça uma lista e compre apenas o que realmente precisa, evitando o desperdício. Use uma lista como guia: Se não estiver na sua lista, não compre. Mantenha o foco nas suas necessidades. Cheque as promoções: Compare o preço por unidade antes de decidir pela compra para garantir que você está realmente economizando.

Seguindo essas orientações, você pode se tornar um consumidor mais consciente e capaz de economizar no final do mês.