Bolsa do Japão avança com expectativa de acordo com os EUA

A bolsa de Tóquio teve um dia positivo nesta quinta-feira, 24 de agosto, com alta de 1,59%. O índice Nikkei 225 fechou em 41.826,34 pontos, acumulando um crescimento de 5,2% apenas nos últimos dois dias. Esse movimento foi impulsionado pelo otimismo gerado em torno de um novo acordo comercial entre Japão e Estados Unidos.

Os investidores reagiram de forma favorável ao anúncio do governo americano, que revelou um plano de investimentos de mais de US$ 500 bilhões em setores importantes. Entre as áreas que receberão esses investimentos estão semicondutores, energia, mineração, indústria farmacêutica e construção naval. Além disso, o pacto prevê um aumento das exportações americanas para o Japão.

Ryosei Akazawa, principal negociador de tarifas do Japão, comentou que não haverá um documento formal para o acordo, mas sim uma declaração conjunta.

O impacto desse acordo foi sentido também em outras bolsas asiáticas. O índice Hang Seng, em Hong Kong, registrou uma alta de 0,51%, chegando a 25.667,18 pontos. Em Seul, o Kospi subiu 0,21%, enquanto o índice Taiex de Taiwan teve um avanço de 0,24%.

Na China continental, o mercado também apresentou resultados positivos, com o Xangai Composto subindo 0,65%, ultrapassando a marca de 3.600 pontos pela primeira vez desde janeiro de 2022. O Shenzhen Composto teve uma alta ainda maior, subindo 1,19%.

O governo americano confirmou alguns dos termos do acordo em um comunicado oficial. Entre as metas, está o compromisso do Japão de investir US$ 550 bilhões nos Estados Unidos. A administração dos EUA informou que manterá 90% dos lucros gerados por esse investimento. Além disso, uma tarifa básica de 15% será aplicada sobre as importações do Japão, com o intuito de diminuir o déficit comercial entre os dois países.

O Japão também se comprometeu a aumentar em 75% a compra de arroz americano e a importar US$ 8 bilhões em produtos como milho, soja, fertilizantes e biocombustíveis. Outro ponto importante do acordo é a aquisição de 100 aviões da Boeing e equipamentos militares.

Por fim, o cenário comercial global está em movimento. Há expectativas de um acordo similar entre os Estados Unidos e a União Europeia, que deve ser fechado até o início de agosto. Caso contrário, o bloco europeu pode enfrentar tarifas que podem chegar a 30%. Além disso, a China e os Estados Unidos têm uma nova rodada de negociações agendada para os dias 27 a 30 de julho, na Suécia, conforme informou o Ministério do Comércio da China.