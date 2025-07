Custos de manutenção do Volkswagen Nivus 2026: seguro e revisões

O Volkswagen Nivus 2026 desembarcou no Brasil com quatro versões, e os preços variam de R$ 119.990 a R$ 174.990. No primeiro semestre de 2025, esse SUV se destacou nas vendas, com 22.662 unidades emplacadas segundo a Fenabrave. Contudo, não conseguiu vencer o seu rival direto, o Fiat Fastback, que vendeu 25.161 carros no mesmo período, deixando o Citroën Basalt em terceiro lugar com 10.017 unidades.

Motorização e Desempenho

As versões Sense, Comfortline e Highline do Nivus são equipadas com o motor 1.0 TSI de três cilindros, que entrega até 128 cv com etanol e 116 cv com gasolina. O torque de 20,4 kgfm vem acompanhado de um câmbio automático de seis marchas, ideal para quem busca conforto na cidade e agilidade na estrada.

Agora, se você está em busca de algo mais potente, a versão GTS é a pedida! Com seu motor 1.4 TSI flex que entrega 150 cv e um torque de 25,5 kgfm, essa versão acelera de 0 a 100 km/h em 8,4 segundos usando etanol. Já imaginou essa potência ao pisar no acelerador e sentir o carro colar no banco? Para completar, a GTS alcança uma velocidade máxima de 206 km/h.

Seguro: Vale a Pena?

O Fipe Carros, em colaboração com a Youse Seguros, levantou informações sobre o custo do seguro para as versões do Nivus. Os preços começam em R$ 2.794,44 para o plano básico da versão Sense 200 TSI e podem chegar a R$ 6.553,21 para a GTS 250 TSI. É sempre bom lembrar que, dependendo da sua cidade ou até do bairro, o valor do seguro pode variar bastante.

Aqui, fiz uma simulação para um motorista de 38 anos em Fortaleza (CE), e tem gente que não imagina como esses preços podem mudar de uma região para outra.

Configuração Preço de Tabela Plano Básico Plano Médio Plano Completo Sense 200 TSI R$ 119.990,00 R$ 2.794,44 R$ 3.688,68 R$ 4.737,44 Comfortline 200 TSI R$ 143.490,00 R$ 3.250,61 R$ 4.140,28 R$ 5.382,01 Highline 200 TSI R$ 160.790,00 R$ 3.462,73 R$ 4.350,27 R$ 5.681,72 GTS 250 TSI R$ 174.990,00 R$ 4.193,36 R$ 5.973,61 R$ 6.553,21

Manutenção Sem Surpresas

Uma notícia boa é que os preços do Plano de Manutenção do Nivus são padronizados no Brasil. São os mesmos em qualquer lugar, garantindo que você sempre faça as revisões com peças originais e serviços autorizados. Isso é um alívio para quem já teve a dor de cabeça de lidar com orçamentos diferentes.

As revisões devem ser feitas a cada 10 mil quilômetros ou uma vez por ano, o que ocorrer primeiro. E se você gostaria de saber sobre os valores, aqui estão eles:

10.000 km – R$ 688,88

20.000 km – R$ 763,53

30.000 km – R$ 682,23

40.000 km – R$ 1.522,20

50.000 km – R$ 682,23

60.000 km – R$ 763,53

70.000 km – R$ 857,53

80.000 km – R$ 1.522,20

90.000 km – R$ 682,23

100.000 km – R$ 763,53

Diante disso, fica a dica de não deixar as revisões para depois. Afinal, quem já ficou parado na estrada sabe como é importante manter o carro sempre em dia.