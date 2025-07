SUV elétrico compacto ganha destaque entre brasileiros em 2025

Chevrolet Spark EUV: Um Novo SUV Elétrico para o Brasil em 2025

Em 2025, chega ao Brasil o Chevrolet Spark EUV, um SUV elétrico compacto projetado para atender às demandas das cidades brasileiras. Com um design moderno e tecnologia avançada, o modelo promete ser uma opção acessível para quem busca uma alternativa sustentável para a mobilidade urbana.

Design e Conforto para o Trânsito Urbano

Com 3,99 metros de comprimento e 2,50 metros de entre-eixos, o Chevrolet Spark EUV é ideal para o trânsito e o estacionamento nas grandes cidades. Apesar de seu tamanho compacto, o modelo oferece espaço interno confortável para até cinco ocupantes, dependendo da configuração.

A versão Activ, que será a única disponível no Brasil, apresenta um visual robusto, com detalhes que lembram carros de aventura. Seu design injeta um toque de esportividade e é inspirado em outros modelos da Chevrolet, como o Spin e o Equinox. Com faróis de LED e rodas de 16 polegadas, o Spark EUV se destaca visualmente em seu segmento.

Bateria e Autonomia

Um dos principais atrativos do Spark EUV é sua autonomia. Ele vem equipado com uma bateria de lítio-ferro-fosfato (LFP) de 42 kWh, oferecendo até 258 km de alcance em padrões de teste do Inmetro, suficiente para a rotina diária. Em condições específicas, pode chegar a uma impressionante autonomia de 401 km, segundo o padrão chinês.

O carro também suporta recarga rápida, permitindo que a bateria seja recarregada de 30% a 80% em aproximadamente 35 minutos em estações de alta capacidade. Um recurso inovador é a função Vehicle-to-Load (V2L), que possibilita usar a bateria do carro para alimentar dispositivos externos, tornando o modelo ainda mais prático para situações como acampamentos.

Tecnologia e Segurança

O Spark EUV oferece uma série de recursos tecnológicos para melhorar a experiência do usuário. Com um painel digital de 8,8 polegadas e uma central multimídia de 10,1 polegadas compatível com Android Auto e Apple CarPlay, o modelo é facilmente integrado com smartphones. Comando de voz também é suportado, facilitando a operação das funções do veículo.

Em termos de segurança, o SUV é equipado com recursos avançados, como:

Piloto automático adaptativo

Frenagem autônoma de emergência

Assistente de manutenção em faixa

Câmera de 360° e sensores de ponto cego

Essas características colocam o Spark EUV em um nível competitivo, especialmente para um veículo elétrico de entrada.

Opções de Cores e Personalização

A personalização é um aspecto atrativo do Spark EUV, que estará disponível em seis cores vibrantes, incluindo Branco Cupuaçu, Azul Atlântico e Amarelo Canário. O modelo também permite opções de teto bicolor, oferecendo estilo e exclusividade. Além disso, acessórios como molduras laterais e caixas de armazenamento traseiras aumentam a funcionalidade e o apelo visual.

Com um porta-malas de 355 litros, que pode ser expandido para 428 litros quando os bancos estão rebatidos, o Spark EUV é ideal para viagens e uso diário.

Preço e Posicionamento no Mercado

O Spark EUV será vendido inicialmente a partir de R$ 159.990 na pré-venda, tornando-o o elétrico mais acessível da Chevrolet no Brasil. Esta estratégia busca atrair consumidores que desejam um veículo elétrico econômico e recheado de tecnologia. Com 101 cv de potência e um torque de 18,3 kgfm, ele oferece boa performance, alcançando 100 km/h em cerca de 11 segundos.

A Chevrolet também está investindo na ampliação da infraestrutura de carregamento no Brasil para facilitar a adoção de veículos elétricos. A previsão é que o Spark EUV chegue ao mercado no terceiro trimestre de 2025, juntamente com outros lançamentos da marca, como o Captiva EV.

Conclusão

O Chevrolet Spark EUV não é apenas um novo modelo, mas representa um passo rumo a uma mobilidade mais sustentável e acessível no Brasil. Com seu design atraente, tecnologia inovadora e um preço competitivo, ele atende as necessidades de motoristas urbanos que valorizam economia e inovação. Se você está em busca de um SUV compacto elétrico que combina praticidade e estilo, o Spark EUV pode ser a escolha ideal para transformar sua experiência ao volante.