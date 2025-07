Chevrolet S10 100 anos ganha lote adicional disponível

A Chevrolet lançou a série especial S10 100 Anos, e a demanda foi tão alta que a montadora decidiu produzir mais unidades. Lançada em abril, em comemoração aos 100 anos da General Motors no Brasil, a edição inicial limitou-se a apenas 100 veículos, que se esgotaram rapidinho nas concessionárias. Agora, os amantes de picapes têm a chance de garantir uma dessas com o mesmo visual incrível.

Essa edição especial é histórica por outra razão: ela marca a 100ª série especial que a Chevrolet lançou no Brasil. Desde os anos 1970, a marca vem criando versões únicas para os seus modelos. Lembrar de clássicos como o Chevette País Tropical e o Opala Diplomata Collector é um prazer para quem ama história automotiva.

### Visual Poderoso

A S10 100 Anos traz um design inspirado em competições off-road. Entre as novidades, uma suspensão especial desenvolvida pela Ironman dá um plus ao veículo, com amortecedores reforçados e recalibrados que garantem conforto e segurança fora de estrada.

A nova suspensão é 30 mm mais alta que a da versão Z71, ideal para quem gosta de aventuras. Com os pneus All Terrain, a altura livre do solo aumenta naturalmente, fazendo com que você enfrente terrenos acidentados com facilidade. Um detalhe a mais são os adesivos com temática montanhosa nos para-lamas, dando personalidade a essa picape robusta, que só está disponível na cor Branco Dunas.

### Interior Sofisticado

No interior, a S10 mantém o acabamento escuro, combinando com bancos em um revestimento misto e costuras vermelhas que dão um toque esportivo. E para quem gosta de tecnologia, ela conta com um painel digital de 8 polegadas e uma central multimídia generosa, de 11 polegadas.

Além disso, a lista de equipamentos inclui faróis full-LED, 6 airbags, ar-condicionado digital e rodas de 18 polegadas. Todos esses detalhes fazem a diferença, especialmente quando você pega aquele trânsito pesado e precisa de conforto e segurança. O sistema ADAS é outra mão na roda, com alerta de ponto cego e assistente de permanência em faixa.

### Potência e Eficiência

Sob o capô, a S10 mantém seu potente motor 2.8 turbodiesel, que entrega 207 cv e 52 kgfm de torque, tudo isso associado a um câmbio automático de 8 marchas. Para quem se preocupa com o meio ambiente, o modelo também está equipado com o sistema Arla 32, que ajuda a cortar as emissões gases poluentes, atendendo às normas do Proconve L8.

### Acessórios Temáticos

Para completar a festa de 100 anos, a Chevrolet também lançou o Kit Celebração 100 Anos. Esse kit inclui itens como capa de chave personalizada, tapetes de carpete e luz de cortesia que projeta o logotipo especial em seus carros. Eles estão disponíveis como acessórios para os modelos Onix, Onix Plus, Tracker e, é claro, a S10.

Disponibilizada por R$ 325.690, a S10 100 Anos é uma excelente opção para quem quer um carro distinto que também traz toda a herança e a tradição da Chevrolet no Brasil. Se você é fã de picapes, essa é uma oportunidade imperdível.