PayPal lança plataforma para integrar carteiras digitais globais

O PayPal anunciou hoje o lançamento da PayPal World, uma nova plataforma que terá como função integrar carteiras digitais e métodos de pagamento de diferentes países. A iniciativa visa construir uma rede aberta que facilite transferências e pagamentos internacionais, eliminando a necessidade de conversão manual de moedas e a criação de novas contas.

Com essa integração, os usuários poderão realizar transações em sites internacionais apenas clicando no botão de checkout do PayPal, sem precisar de cartões de crédito ou débito adicionais. Segundo Alex Chriss, CEO do PayPal, a meta é criar uma plataforma que sirva como um ponto de conexão entre consumidores e comerciantes ao redor do mundo.

A PayPal World deve iniciar suas operações no último trimestre deste ano e, inicialmente, contará com a colaboração de parceiros como Mercado Pago, que atua na América Latina, UPI, da Índia, TenPay Global, da China, e Venmo, dos Estados Unidos. De acordo com informações fornecidas pela empresa, a nova plataforma já possui uma base de mais de 2 bilhões de usuários, que inclui os clientes dessas plataformas parceiras. Na América Latina, a aliança com o Mercado Pago agrega mais de 60 milhões de usuários ativos.

Uma questão levantada durante o anúncio foi a ausência do Pix, o principal meio de pagamento no Brasil. Chriss esclareceu que as negociações com sistemas ligados a governos, como é o caso do Pix, são mais complexas. O sistema é gerido pelo Banco Central, o que torna a integração imediata um desafio. No entanto, o CEO enfatizou que o PayPal tem planos de expandir sua lista de parceiros futuramente, visando incluir mais plataformas e carteiras digitais em sua rede.