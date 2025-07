EUA perdem carros acessíveis devido às tarifas de Trump

Quando o ex-presidente americano Donald Trump anunciou, no começo do ano, a ideia de aumentar as tarifas sobre carros e peças importadas, ele prometeu que isso faria os preços dos veículos despencarem. Mas, parece que a realidade está seguindo um caminho bem diferente.

O site Cars.com, que é uma referência nos Estados Unidos para compra e venda de carros, fez uma análise dos estoques das concessionárias no primeiro semestre de 2025 e revelou uma queda na quantidade de carros novos disponíveis por menos de US$ 30.000 (cerca de R$ 168.000). Olhando para o que está rolando nas concessionárias, a situação não é nada animadora.

Estoque e Popularidade

Concentrando-se em modelos que são verdadeiros ícones, como o Toyota Corolla e o Honda Civic, o estudo mostra que 92% dos carros nessa faixa de preço são importados. Olha só: mesmo esses dois modelos, que até são fabricados nos EUA, têm algumas variantes que vêm de fora. Apesar de um aumento de 3,9% nos estoques em relação ao ano anterior, ainda assim, isso ficou abaixo da alta geral de 5,6% para novos automóveis.

Dá para notar que os revendedores estavam em modo “estoque máximo” antes das tarifas entrarem em vigor em abril. As vendas até dispararam em março e abril, o que mostra que muita gente queria garantir um carro novo antes do "tarifaço" chegar. O resultado? Um aumento de 3,9% nas vendas em relação ao primeiro semestre de 2024.

Carros Usados em Alta

Com essa corrida para adquirir carros novos, o mercado de seminovos também se agitou. Muitos consumidores trocaram seus veículos usados para conseguir um modelo novinho. Isso até fez os preços dos seminovos caírem um pouco no início de 2025. Mas, veja só, no segundo trimestre, esses preços subiram 1,6% comparado ao mesmo período do ano anterior.

Agora, sem os tantos carros novos que estavam disponíveis antes das tarifas, o mercado começa a se preparar para um impacto significativo nos preços. Neste ano, até agora, o preço médio dos carros novos subiu apenas US$ 97 (R$ 543), mas os veículos vindos do Reino Unido tiveram um aumento de mais de US$ 10.000 (mais de R$ 56.000).

Aumentos em Diversos Segmentos

Já os carros fabricados na União Europeia também sentem o peso das tarifas, com um aumento médio de quase US$ 2.500 (R$ 14.000). Curiosamente, os veículos da China, Canadá e Coreia tiveram seus preços reduzidos, assim como alguns modelos fabricados nos EUA que ficaram até US$ 200 (R$ 1.120) mais baratos.

Para o segundo semestre de 2025, as expectativas não são das melhores. É provável que vejamos um aumento nos preços e uma diminuição na demanda. Com as montadoras ajustando a produção para atender a um público que está mais atento ao orçamento, as vendas e os estoques vão depender de como as tarifas serão aplicadas.

Mudanças no Mercado de Elétricos

E os carros elétricos? A pesquisa mostra que 53% dos compradores disseram que os créditos fiscais federais foram fundamentais para a decisão de compra. Mas com o fim do crédito de US$ 7.500 (R$ 42.000) para carros elétricos novos, e de US$ 4.000 (R$ 22.400) para usados, a acessibilidade deve ficar comprometida. O futuro dos estoques de veículos elétricos novos pode ser desafiador, já que estamos perto de um possível platô no mercado.

Por último, a estratégia das montadoras parece estar se adaptando para enfrentar essa turbulência. Elas estão priorizando modelos básicos e os de linha premium, enquanto os intermediários ficaram meio de lado. Essa tática atende tanto os consumidores mais sensíveis ao preço quanto aqueles que buscam versões mais completas, ajudando a minimizar os impactos das tarifas.