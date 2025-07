Funsat e Funtrab disponibilizam 3 mil vagas de emprego hoje

A Fundação Social do Trabalho de Campo Grande (Funsat) e a Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab) estão oferecendo um total de 3.075 vagas de emprego em Campo Grande nesta quarta-feira, dia 23. As oportunidades abrangem 274 funções diferentes e são voltadas para candidatos de todos os níveis de escolaridade. Para a maior parte das vagas, não é necessário ter experiência prévia.

Na Funsat, são disponibilizadas 2.311 vagas em 131 ocupações. A função com o maior número de ofertas é a de operador de caixa, que conta com 244 oportunidades. Outras posições bastante solicitadas incluem auxiliar de limpeza (193 vagas), repositor de mercadorias (123 vagas) e auxiliar de logística (114 vagas). Também há oportunidades para operador de telemarketing ativo (101), magarefe (100), retalhador de carne (100) e desossador (100). Das vagas disponíveis na Funsat, 1.439 não exigem que o candidato tenha experiência anterior. Além disso, há 34 vagas temporárias e 12 exclusivas para pessoas com deficiência.

Na Funtrab, são oferecidas 764 vagas em 143 funções. As posições mais procuradas incluem vendedor interno (29 vagas), auxiliar de limpeza (56), operador de caixa (44), consultor de vendas (26), auxiliar de cozinha (20) e promotor de vendas (19). A Funtrab também possui 53 vagas destinadas a pessoas com deficiência e 8 para estágio.

Os interessados em se candidatar devem comparecer presencialmente à Funsat, localizada na Rua 14 de Julho, nº 992, Vila Glória, das 7h às 17h. É preciso levar documentos pessoais e a Carteira de Trabalho, que pode ser física ou digital. A Funtrab fica na Rua 13 de Maio, nº 2.773, no Centro, com atendimento das 7h30 às 17h. Também é necessário apresentar RG, CPF e a Carteira de Trabalho ao se inscrever.

Além do atendimento presencial, o cadastro pode ser realizado pelo aplicativo Sine Fácil. É importante que os candidatos mantenham seus dados atualizados para aumentar as chances de serem contratados. As vagas são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento, por isso, recomenda-se que os interessados se inscrevam o quanto antes.