Viagem de Eduardo Bacila e Gheisa Alberti é destaque na coluna RC

Viagem Inesquecível em Família

Eduardo Bacila e Gheisa Alberti de Sousa embarcaram em uma jornada cheia de aventuras ao lado de seus filhos, Rafaela e Henrique. O roteiro da família incluía três países deslumbrantes: Itália, Grécia e Turquia. Esses destinos não são apenas conhecidos por suas paisagens de tirar o fôlego, mas também por seus pratos saborosos e a rica cultura que proporcionam experiências memoráveis. A viagem foi marcada por momentos que fortaleceram os laços familiares e deixaram recordações que perdurarão para toda a vida.

Aniversário de Eloise Mongruel

Na terça-feira, dia 22, todos os olhos estavam voltados para Eloise Mongruel, que completou mais um ano de vida. Conhecida carinhosamente como Lolo, Eloise tem se destacado nas redes sociais pela sua abordagem profissional e autêntica na promoção de diversas marcas. Seu trabalho tem atraído uma audiência crescente, refletindo seu talento e dedicação. Desejamos a Eloise um novo ciclo repleto de conquistas e muita felicidade.

Celebração do Aniversário de Érica Busnardo

A jornalista Érica Busnardo também comemorou seu aniversário nesta quarta-feira, dia 23. Acompanhada de seu marido, Jeferson de Souza, Érica compartilhou um momento especial com uma foto que ressalta o amor e a cumplicidade do casal. Da coluna RC, enviamos os melhores votos de felicidade e sucesso, desejando que este novo ano traga muitas surpresas boas.

Aniversário de Luciana Maichaki Marçal Delinski

Hoje, dia 23, é um dia especial para Luciana Maichaki Marçal Delinski, que está sendo muito parabenizada por seu aniversário. Na foto, Luciana aparece ao lado de seu marido, Willian Delinski, formando um casal encantador. Da nossa coluna, enviamos votos de alegrias e desejamos que Luciana continue a ter sucesso em tudo o que faz.

Comemoração de Marialva Ribas Kincheski

Ainda nesta quarta-feira, Marialva Ribas Kincheski celebra mais um ano de vida. Professora e artista plástica, ela tem dedicado seu tempo às atividades familiares, sempre com amor e empenho. A paixão de Marialva pelas artes se reflete em tudo que realiza. Desejamos a ela saúde, alegria e muita inspiração em seu novo ano.

Café com Mídia

O projeto Café com Mídia do Grupo aRede segue ativo. Na última terça-feira (22), colaboradores da Bossa.BR, uma agência de marketing, puderam conhecer mais sobre como são produzidos os conteúdos do Jornal da Manhã e do Portal aRede. Durante o encontro, também foram apresentados os novos projetos que estão sendo planejados para este ano, promovendo uma maior integração entre as equipes e fortalecendo a colaboração em novas iniciativas.