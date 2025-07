Cronos Precision com desconto de R$ 16,4 para PcD

O Fiat Cronos Precision 2026 chegou com um visual renovado, que traz uma frente inspirada no Fiat Grande Panda europeu. Esta nova geração não apenas dá um charme extra ao sedã, como também traz melhorias na parte interna, aumentando a tecnologia e os itens de segurança. Quem dirige sabe que um carro com esses atributos deixa as viagens muito mais agradáveis.

Em julho, o Fiat Cronos ganhou uma oportunidade bacana para o público com deficiência. Com um desconto considerável, o modelo que antes custava R$ 119.990,00 agora pode ser adquirido por R$ 103.570,00, um alívio de R$ 16.420,00 para o bolso. Essa isenção é um verdadeiro presente, e é sempre bom ficar ligado nas novidades que as montadoras oferecem para tornar o acesso a novos carros mais democrático.

Motorização e Desempenho

O urbano Cronos Precision vem equipado com o motor 1.3 Firefly, que entrega até 101 cavalos de potência e um torque de 13,7 kgfm. O motor é acoplado a um câmbio automático CVT, que tem a praticidade de simular sete marchas. Agora, pensando em consumo, o Cronos não decepciona: ele faz 8,9 km/l na cidade e 10,7 km/l na estrada com etanol. Se optar por gasolina, os números sobem para 12,6 km/l e 14,6 km/l. É sempre bom fazer as contas e saber que seu carro está te levando mais longe.

Espaço e Conforto

Um dos grandes trunfos do Cronos é o seu porta-malas, que tem 525 litros de capacidade. Isso o coloca entre os sedãs compactos mais espaçosos, algo que você, que gosta de viajar, sabe bem como é importante. Ter espaço para bagagem faz toda a diferença, especialmente em longas viagens ou mesmo em um fim de semana na praia.

Tecnologias e Conectividade

A central multimídia UCONNECT é outro destaque. Com uma tela de 7 polegadas sensível ao toque, ela permite conexões sem fio com Android Auto e Apple CarPlay — nada de cabos atrapalhando quando você quer dar play em suas músicas favoritas, certo? O modelo ainda traz bluetooth, entradas USB e até comandos de voz para facilitar a sua vida ao volante.

E para quem não abre mão do conforto, o Cronos oferece uma série de equipamentos. Desde cintos com regulagem de altura, até câmeras de ré, direção elétrica progressiva e um ar-condicionado digital automático. Quem já pegou trânsito pesado sabe a importância de um carro que te acolhe e não te estressa.

Segurança em Primeiro Lugar

Falando em segurança, o Cronos não deixa a desejar. Com quatro airbags e faróis com acendimento automático, você pode dirigir mais tranquilo. Outro ponto interessante é a fixação Isofix, ideal para quem tem crianças em casa e não quer correr riscos. O sedã vem também com um painel de instrumentos multifuncional e volante ajustável, que só facilita a sua experiência ao dirigir.

Conclusão

Em meio a uma concorrência acirrada, o Fiat Cronos teve 1.919 unidades vendidas em junho, posicionando-se atrás do Volkswagen Virtus e Chevrolet Onix Plus, que lideraram as vendas com números impressionantes. Mas o Cronos tem seu espaço, e a combinação de preço, espaço e tecnologia o torna uma opção acessível e prática para quem busca um sedã no Brasil.

E assim, a vida na estrada continua, cheia de possibilidades e, claro, aventuras sobre quatro rodas.