SUV elétrico chinês é lançado com preço competitivo e tecnologia avançada

Em 2025, o mercado automotivo brasileiro vai ganhar um novo produto da Geely, uma empresa chinesa que está retornando ao país. Trata-se do Geely EX5, um SUV elétrico de médio porte que acomoda até cinco pessoas. Com um design moderno, tecnologia de ponta e preços a partir de R$ 195.800, o EX5 promete se destacar na competição com outros modelos da categoria, como o BYD Song Plus e o BYD Yuan Plus.

O Geely EX5 possui dimensões semelhantes ao Jeep Compass, com 4,62 metros de comprimento e um entre-eixos de 2,75 metros, oferecendo um espaço interno considerável. Para facilitar a distribuição e o pós-venda, a Geely fez uma parceria com a Renault, o que pode ajudar sua inserção no mercado de SUVs elétricos no Brasil.

Diferenciais Tecnológicos

O EX5 vem equipado com um conjunto tecnológico avançado. Sua central multimídia, chamada Flyme Auto, possui uma tela de 15,4 polegadas e suporta Apple CarPlay e Android Auto sem fio. O sistema permite 200 comandos de voz e conta com conectividade 4G, além de navegação em tempo real. O painel digital de 10,2 polegadas e um head-up display de 13,8 polegadas (na versão MAX) oferecem informações adicionais ao motorista.

Entre os recursos tecnológicos, destacam-se:

Câmera 360 graus e sensores de estacionamento.

Carregador wireless de 15W e quatro portas USB.

Atualizações via OTA (Over The Air) que melhoram o sistema continuamente.

Sistema de som Flyme Sound com até 16 alto-falantes na versão MAX.

Ar-condicionado com duas zonas, iluminação ambiente personalizável e teto solar panorâmico.

Em termos de segurança, o EX5 vem com seis airbags, controle de tração e estabilidade, frenagem autônoma, assistente de faixa, monitoramento de ponto cego e alerta de tráfego cruzado. A versão MAX ainda conta com o ADAS de Nível 2+, que inclui controle de cruzeiro adaptativo e troca automática de faixa em estradas. A estrutura do veículo foi projetada para otimizar espaço e eficiência, garantindo altas avaliações em segurança.

Versões, Preços e Condições de Compra

O Geely EX5 será disponibilizado em duas versões, com preços promocionais válidos até 30 de julho de 2025:

PRO : Preço promocional de R$ 195.800 (regulamentado em R$ 205.800), inclui rodas de 18 polegadas, faróis LED e pacote de segurança completo.

: Preço promocional de R$ 195.800 (regulamentado em R$ 205.800), inclui rodas de 18 polegadas, faróis LED e pacote de segurança completo. MAX: Preço promocional de R$ 215.800 (regulamentado em R$ 225.800), com rodas de 19 polegadas, tampa traseira elétrica e bancos ventilados.

Para incentivar a compra, a Geely oferece:

Desconto de R$ 10.000 nas primeiras 300 unidades.

Financiamento com taxa zero, entrada de 60% e até 24 parcelas.

Opção de escolher entre um wallbox para recarga ou um ano de recargas gratuitas.

Reserva com um depósito de R$ 5.000.

A garantia do veículo é de sete anos sem limite de quilometragem, e a bateria tem uma garantia de oito anos.

Desempenho

Equipado com um motor elétrico dianteiro de 218 cv e 32,6 kgfm de torque, o Geely EX5 acelera de 0 a 100 km/h em apenas 6,9 a 7,1 segundos. A bateria LFP de 60,2 kWh proporciona uma autonomia de 410 a 430 km, sendo a versão PRO capaz de alcançar até 413 km. O consumo médio varia entre 15,8 e 16,6 kWh/100 km.

A recarga do EX5 é rápida, podendo ser feita em estações de carregamento com até 100 kW, onde é possível chegar de 30% a 80% em apenas 20 a 28 minutos. O modelo também suporta funcionalidades como V2L e V2V, permitindo carregar outros dispositivos ou veículos.

Potencial de Destaque no Mercado Brasileiro

O Geely EX5 chega ao Brasil com preços que podem ser considerados competitivos, especialmente em comparação a modelos como o BYD Song Plus e o BYD Yuan Plus. Com um porta-malas de 410 litros e um piso traseiro plano, o SUV oferece praticidade para famílias.

Além disso, os recursos de conforto, como bancos com massagem e cabine silenciosa, podem atrair consumidores que buscam uma experiência semelhante à oferecida por marcas de luxo a um preço mais acessível. A autonomia de cerca de 400 km e a recarga rápida tornam o EX5 uma opção viável para trajetos urbanos e rodoviários.

No contexto do aumento do interesse por veículos elétricos no Brasil, o Geely EX5 se apresenta como uma alternativa interessante, e a empresa tem planos para introduzir mais modelos no mercado, buscando liderar o segmento de EVs no país em 2025.