Citroën oferece C3 You Turbo com desconto de R$ 18 mil para PcD

O Citroën C3 You Turbo 200 AT 2025, na linda cor Branco Banquise, está com uma oferta imperdível para quem possui deficiência (PcD). Isso mesmo! A marca lançou um programa de vendas diretas pensado especialmente para facilitar a vida de quem precisa de um carro adaptado.

Para garantir esse desconto, a primeira coisa que você vai precisar é de um laudo médico. Esse documento deve ser obtido através do Detran ou Ciretran da sua cidade e precisa comprovar a deficiência física. Se precisar de adaptações no carro, isso também deve estar destacado no laudo. Um detalhe importante: essas adaptações podem variar bastante, então é bom conferir tudo antes de decidir.

Agora, vamos falar do que realmente pega. Com o laudo na mão, você vai atrás das isenções de impostos. Isso inclui IPVA, ICMS, IPI e IOF. Você pode fazer esse processo diretamente com a Receita Estadual e a Receita Federal. Coisa simples, mas que pode fazer uma baita diferença no seu bolso.

O preço de tabela do C3 You! Turbo 200 CVT é de incríveis R$ 105.400,00, mas a boa notícia é que, para o público PcD, esse valor fica bem mais acessível: só R$ 87.251,00! Isso significa um desconto de R$ 18.149,00. Fique atento, pois os preços podem variar dependendo do estado ou cidade.

Mas e sob o capô? O C3 You! T200 CVT vem equipado com um motor 1.0 turbo que entrega 125 cv na gasolina e pode chegar a 130 cv com etanol. O torque é bem robusto, com 20,4 kgfm a partir de apenas 1.700 rpm, o que ajuda muito na cidade e nas subidas mais íngremes. E para quem ama um câmbio automático, esse vem com 7 marchas, perfeito para quem enfrenta o trânsito diariamente.

Por dentro, o Citroën não decepciona. Ele vem com uma central multimídia Citroën Connect, com uma tela de 10 polegadas e integração sem fio para Android Auto e Apple CarPlay. Para deixar o visual ainda melhor, as rodas de liga leve aro 15 são pretas e o acabamento interno é caprichado, com tapetes personalizados e bancos com revestimento premium. O volante tem ajuste de altura e o banco do motorista é ajustável, garantindo conforto para cada tipo de motorista.

E tem mais. O carro oferece diversas portas USB. Uma na frente, para carregar e transferir dados, e duas atrás, só para carregar. Além disso, você conta com airbags frontais, alto-falantes com tweeters, câmera de ré, controle de tração e estabilidade, retrovisores com ajuste elétrico, entre outras comodidades. E, ao dirigir, quem não gostaria de um modo Sport para dar aquele up na performance?

O Citroën C3 You Turbo realmente traz tudo que você precisa para encarar o dia a dia com muito mais segurança e conforto. Na tabela abaixo, você pode conferir os detalhes desse veículo incrível:

Citroën C3 You Turbo para PcD em julho de 2025: