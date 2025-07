Carros chineses superam qualidade dos ocidentais, afirma CEO da Ford

Não é novidade que o CEO da Ford, Jim Farley, anda com os olhos voltados para a China. Recentemente, ele comentou que seu carro pessoal é nada menos que um modelo da Xiaomi e, pelo que parece, ele está bem impressionado com isso. Durante o Aspen Ideas Festival, Farley levantou a questão de que a qualidade dos veículos chineses já está superando a dos modelos ocidentais. E, se você é apaixonado por carros, sabe que isso é um sinal de tempos diferentes no mercado automotivo.

Esse festival não é só um evento para entusiastas — é um encontro onde grandes líderes discutem inovações em várias áreas. Quando Farley fala sobre os carros chineses, ele realmente está destacando uma ameaça para a Ford. Entre os motivos, está a rápida evolução dessas montadoras, que estão investindo pesado em tecnologia e design.

Montadoras como a BYD estão se expandindo tanto dentro da China quanto em outros mercados, mostrando que os desafios são reais. Farley, em ocasiões anteriores, já havia elogiado a tecnologia desses carros, ressaltando que os modelos chineses estão oferecendo inovações impressionantes. Ele comentou sobre a integração digital, assistentes de inteligência artificial e até mesmo reconhecimento facial. Esses detalhes são os tipos de novidades que, se você faz viagens longas ou pega muito trânsito, certamente vai querer ter no seu carro.

Por outro lado, a Ford tem enfrentado dificuldades em manter sua qualidade em mercados ocidentais. No primeiro semestre de 2025, eles registraram um número recorde de recalls nos EUA, muitos relacionados a problemas acumulados de anos anteriores. Isso pode ser uma dor de cabeça para quem já teve que lidar com isso, certo? É curioso notar que a joint venture da Ford na China, chamada Changan Ford, está entre as líderes em qualidade do mercado local, o que destaca uma clara diferença.

Enquanto isso, a Ford tem mudado seu enfoque. Já faz pelo menos uma década que a montadora está transformando sua linha de carros, focando cada vez mais em SUVs e picapes.Modelos clássicos como o Fiesta, o Ka e o Focus estão saindo de cena, deixando o Mustang como a última representação de carros de passeio na linha da Ford. Olhando para a estrada, isso pode ser chato para quem ama compactos e sedãs esportivos.

Quem já passou por um dia de estrada pode sentir uma certa nostalgia ao lembrar desses modelos, que fizeram sucesso por aqui. E a verdade é que essa mudança de foco afeta a oferta de opções no mercado, o que pode deixar muitos motoristas buscando alternativas em marcas que estão inovando e oferecendo mais recursos. É um cenário em transformação, que promete trazer novidades e surpresas para os apaixonados por carros.