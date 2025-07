Cantora de 15 anos de carreira conquista o mundo

Jennie Kim: A Estrela Global do K-pop e Ícone da Moda

Jennie Kim, conhecida apenas como Jennie, é uma das artistas mais influentes da música pop atual. Nascida em Seul, Coreia do Sul, ela se destacou como integrante do grupo BLACKPINK, que conquistou fama internacional. Com suas habilidades como rapper e cantora, além de uma marcante presença de palco, Jennie não é apenas uma estrela da música, mas também um verdadeiro ícone da moda, inspirando milhões de fãs ao redor do mundo. Desde cedo, ela mostrou determinação em seguir a carreira artística.

Início da Carreira

A trajetória de Jennie começou em 2010, quando se tornou trainee na YG Entertainment. Ela passou quase seis anos se dedicando a treinamentos intensivos, aprimorando suas habilidades. Sua estreia oficial ocorreu em 2016 como membro do BLACKPINK, e o sucesso foi imediato.

Conquistas Importantes

Jennie acumulou diversas conquistas ao longo de sua carreira:

Em 2018, lançou o single "SOLO", que se destacou em paradas musicais globais.

Junto com o BLACKPINK, recebeu inúmeros prêmios, solidificando o grupo como um fenômeno mundial.

Ela quebrou recordes no YouTube ao se tornar a primeira artista solo coreana a ultrapassar 900 milhões de visualizações em um videoclipe.

Jennie também se tornou embaixadora global de grandes marcas de moda, reforçando sua influência no setor.

Em 2022, fundou sua própria empresa, Odd Atelier, para gerenciar sua carreira solo.

Em grupo, Jennie e suas colegas foram homenageadas como Membros Honorários da Ordem do Império Britânico.

Situação Financeira

O sucesso de Jennie se reflete em sua estabilidade financeira, com estimativas de seu patrimônio líquido girando em torno de dezenas de milhões de dólares. Esse valor é resultado das atividades com o BLACKPINK, sua carreira solo e parcerias como modelo.

Participações em Filmes e Séries

Além da música, Jennie também se aventurou na atuação, participando de:

The Idol (O Ídolo): sua estreia como atriz na série da Max.

(O Ídolo): sua estreia como atriz na série da Max. BLACKPINK: Light Up the Sky : um documentário sobre o grupo disponível na Netflix.

: um documentário sobre o grupo disponível na Netflix. Apartment 404: uma série de variedades onde é uma das protagonistas.

Equipes e Colaborações

BLACKPINK : O grupo que a lançou ao estrelato e que permanece ativo.

: O grupo que a lançou ao estrelato e que permanece ativo. Odd Atelier: A empresa que ela fundou para gerenciar seus projetos individuais.

Vida Antes da Fama

Antes de se tornar famosa, Jennie foi estudante e passou parte da adolescência na Nova Zelândia. Não há registro de empregos formais antes da sua dedicação à música.

Curiosidades

Fluente em coreano e inglês, com noções de japonês.

Conhecida pelos fãs com os apelidos "Jendeukie" e "Nini".

Referida como “Human Chanel” devido à sua relação com a marca de moda.

Tem dois cães, Kuma e Kai, e é entusiasta de pilates.

Gosta de fotografia e tem medo de altura.

Sua cor favorita é o preto, e ela sabe tocar flauta e piano.

Adora pratos com abacate e comidas picantes.

Aprendeu a cavalgar para uma sessão de fotos e foi a primeira do grupo a lançar uma música solo.

É próxima de várias celebridades do entretenimento mundial.

Vida Pessoal

Fora da carreira, Jennie investe seu tempo em moda e fotografia, e valoriza momentos tranquilos com seus cães e amigos, mostrando um lado mais íntimo e equilibrado.

Legado Cultural

O impacto de Jennie se estende à popularização do K-pop no mundo todo e à sua presença como ícone da moda. Com a criação da Odd Atelier, ela também se posiciona como uma artista-empresária, representando independência e controle criativo na indústria do entretenimento.