Motos sem CNH se tornam opção acessível no Brasil

O interesse por motos que podem ser conduzidas sem a necessidade de carteira de habilitação tem aumentado significativamente no Brasil, especialmente no ano de 2025. Esse crescimento é impulsionado pela busca por alternativas econômicas e práticas para a mobilidade urbana. Em grandes cidades como São Paulo e Rio de Janeiro, com trânsito intenso e transporte público saturado, os ciclomotores, conhecidos como “cinquentinhas”, vêm se destacando como opções acessíveis para muitos.

Esses veículos têm motor de até 50 cilindradas ou motorização elétrica correspondente. Modelos como a Shineray Jet 50S, Zero Luna e Loop K1 se destacam não apenas pelo preço, mas também pela facilidade de condução. Para pilotar esses ciclomotores, é necessária apenas a Autorização para Conduzir Ciclomotor (ACC), um documento mais simples do que a CNH de categoria A. A conquista da ACC exige 20 horas de aulas teóricas e 10 horas práticas, além de testes médico e psicotécnico. O custo para obter essa habilitação varia entre R$ 300 e R$ 600, o que é bastante inferior ao valor da CNH, que pode custar entre R$ 1.200 e R$ 2.000.

Legislação e Recomendações para Uso

De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro e regulamentações recentes, ciclomotores são veículos de duas ou três rodas com motor a combustão de até 50cc ou elétrico de até 4 kW e que não possam ultrapassar a velocidade máxima de 50 km/h. É importante ressaltar que motos que atingem velocidades além desse limite exigem a CNH de categoria A. Também há obrigações legais, como o registro e emplacamento dos veículos, que devem ser feitos até 31 de dezembro de 2025, caso contrário, o condutor poderá enfrentar multas e apreensão do veículo.

Vantagens e Limitações

As vantagens de utilizar ciclomotores são evidentes. O preço de compra desses veículos varia entre R$ 6.000 e R$ 10.500, sendo mais em conta do que muitos carros usados e até algumas bicicletas elétricas. A economia com combustível é considerável, já que muitos modelos a combustão oferecem uma média de 40 a 50 km por litro, enquanto os elétricos têm um custo de recarga em torno de R$ 0,10 por quilômetro.

Por outro lado, existem limitações. As cinquentinhas não podem ultrapassar 50 km/h e têm autonomia de 25 a 45 km para os modelos elétricos, o que pode exigir recargas frequentes. A disponibilidade da ACC pode variar em diferentes regiões do Brasil, o que pode exigir deslocamentos para locais onde essa habilitação é oferecida.

Modelos Populares em 2025

O mercado brasileiro de ciclomotores em 2025 apresenta diversas opções:

Shineray Jet 50S: Motor: 49cc

Consumo: 45 km/l

Preço: R$ 8.790–9.090 Shineray Phoenix 50: Motor: 49cc

Consumo: ~45 km/l

Preço: R$ 6.990–8.500 Zero Luna (Elétrico): Potência: 2 kW, velocidade de 32 km/h

Autonomia: 40 km

Preço: R$ 9.890 Loop K1 (Elétrico): Potência: 1,5 kW, velocidade de 30 km/h

Preço: R$ 10.500 Yamaha NEO’s Connected (lançamento em 2025): Potência: 2,3 kW, velocidade de 40 km/h

Preço estimado: R$ 12.000

Cuidados e Regras para Pilotagem

Para garantir uma pilotagem segura e legal, é fundamental seguir algumas recomendações:

Confirme a necessidade da ACC ou CNH de categoria A, dependendo do modelo.

Regularize o ciclomotor, registrando e emplacando até a data limite.

Use sempre capacete e considere outros equipamentos de proteção, como luvas e jaquetas.

Faça a manutenção periódica do veículo, verifique os freios e a bateria nos modelos elétricos.

Respeite as regras de tráfego, utilizando as faixas corretas e limitando a velocidade.

Com essas informações, é possível aproveitar as vantagens das motos que podem ser conduzidas sem CNH, contribuindo para uma mobilidade urbana mais eficiente e acessível no Brasil.