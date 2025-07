Uma atitude no trânsito pode suspender sua CNH por um ano

Recusar o teste do bafômetro durante uma abordagem policial pode trazer consequências sérias para os motoristas. Segundo a legislação brasileira, essa recusa é considerada uma infração gravíssima e acarreta penalidades significativas. Muitos condutores ainda não conhecem o valor da multa e as sanções que podem enfrentar pela negativa ao teste.

Multas e Pendências

A recusa ao bafômetro está regida pelo artigo 165-A do Código de Trânsito Brasileiro. Essa lei classifica a negativa como uma infração gravíssima, com penalidades semelhantes àquelas de quem dirige sob a influência de álcool. O objetivo dessa regulamentação é prevenir abusos e garantir a segurança de todos nas vias públicas.

Ao se recusar a realizar o teste, o motorista é autuado e recebe uma multa de R$ 2.934,70, além da suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) por um ano. Adicionalmente, o veículo pode ser apreendido, exigindo a presença de um condutor habilitado para ser liberado.

Consequências Imediatas

As consequências da recusa são imediatas:

Suspensão automática do direito de dirigir por 12 meses.

Registro da infração na ficha do motorista, o que pode dificultar a contestação em futuras situações.

Possibilidade de ser responsabilizado por crime de trânsito se houver comportamento perigoso ao volante.

Direitos do Motorista

Mesmo tendo que se submeter à fiscalização, o motorista possui direitos. Ele deve ser informado sobre o motivo da abordagem e o que implica a recusa ao teste. A negativa em si não se caracteriza como crime, mas acarreta as penalidades previstas pela legislação.

Caso o motorista se sinta injustamente autuado, ele pode recorrer administrativamente, apresentando defesa ao órgão competente. É importante que, durante a abordagem, o motorista anote o nome do agente e guarde toda a documentação recebida.

Processo de Recurso

Após receber a notificação pela recusa ao bafômetro, o condutor pode recorrer da autuação em três etapas:

Defesa prévia direto ao órgão de trânsito. Recurso à Junta Administrativa de Recursos de Infrações (JARI). Apelação ao Conselho Estadual de Trânsito (CETRAN).

A possibilidade de reversão da multa aumenta se houver erro no procedimento ou falta de provas durante a abordagem. Documentos e testemunhas que possam ajudar a reforçar a defesa são essenciais.

Considerações Finais

Recusar o teste do bafômetro implica em penalidades severas no trânsito. Com multas elevadas e a suspensão do direito de dirigir, a legislação brasileira tem se mostrado rigorosa nesse aspecto. é fundamental que os motoristas conheçam seus direitos e deveres em situações de abordagem policial, respeitando os prazos e seguindo os trâmites legais para eventuais recursos.