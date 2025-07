Ibovespa: Vale e Petrobras mantêm Bolsa estável

Nesta terça-feira, 22 de outubro, o Ibovespa, que é o principal índice da Bolsa de Valores do Brasil, terminou o dia com uma leve queda de 0,10%, fechando em 134.035,72 pontos. O volume total de negociações atingiu R$ 18,2 bilhões.

Os investidores continuam cautelosos, especialmente devido a um impasse comercial entre Brasil e Estados Unidos. Esse tensionamento se intensificou após declarações do ex-presidente Donald Trump, e o governo brasileiro tem optado por uma postura conciliadora, o que tem gerado incertezas sobre o andamento das negociações.

Além das questões comerciais, a política interna do Brasil e as expectativas acerca das decisões sobre a taxa de juros, que estão previstas para a próxima semana tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, também influenciam esse comportamento mais conservador dos investidores.

Ao longo da semana, o Ibovespa já mostra uma alta acumulada de 0,49%. No entanto, ao olhar para o desempenho no mês, o índice apresenta uma queda de 3,47%. Em um período mais longo, desde o início de 2025, o índice subiu 11,43%.

### Destaques do Ibovespa

Na sessão de hoje, a ação da Vale, que tem grande peso no índice, avançou 2,59%. A Petrobras também contribuiu para o resultado, com suas ações ordinárias subindo 1,04% e as preferenciais 0,97%. O fortalecimento dessas empresas está ligado à valorização das commodities no mercado internacional. Por outro lado, o setor bancário apresentou uma tendência de queda na maior parte das operações.

Entre as ações que mais se valorizaram, destacaram-se CSN, com alta de 7,13%, Usiminas, que subiu 5,99%, e Auren, com um aumento de 4,09%. Em contraste, as ações que tiveram o pior desempenho do dia foram as da Vivara, que caíram 3,54%, seguidas pela CPFL, com uma queda de 2,85%, e Natura, que desvalorizou 2,77%.

Os papéis relacionados ao setor de materiais básicos se valorizaram, impulsionados por expectativas otimistas geradas após o anúncio de um grande projeto hidrelétrico na China, horas antes do fechamento do mercado.