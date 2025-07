Pessoa com conta bancária ativa em julho deve estar atenta hoje

Nos últimos anos, as fraudes financeiras, especialmente os golpes em nome de bancos, têm se tornado um desafio crescente tanto para as instituições quanto para os clientes. Esses golpes costumam utilizar táticas de engenharia social, que visam manipular o comportamento das vítimas, fazendo-as acreditar que estão lidando com situações legítimas. Criminosos se aproveitam das inovações tecnológicas que facilitam as transações bancárias e da confiança dos correntistas em suas instituições.

Os fraudadores costumam se apresentar como representantes dos bancos e podem utilizar informações pessoais, muitas vezes obtidas de maneira ilegal, para tornar o contato mais convincente. A comunicação pode ocorrer por telefone, mensagens de texto ou e-mails que imitam a aparência e o tom da comunicação oficial das instituições, induzindo os correntistas a acreditarem que estão resolvendo problemas reais, quando na verdade, tudo é uma farsa.

Como funciona o golpe em nome de bancos?

O golpe geralmente funciona da seguinte maneira:

Contato Direto: O criminoso inicia o contato por telefone, SMS ou aplicativos, mencionando situações urgentes relacionadas à conta bancária da vítima. Coleta de Dados: Em seguida, pede informações sigilosas, como senhas, códigos de segurança ou números de cartões. Em algumas situações, orienta a instalação de aplicativos que permitem acesso remoto ao dispositivo da vítima. Realização do Golpe: Com as informações obtidas, o golpista pode movimentar dinheiro, contratar serviços ou transferir valores para contas de terceiros.

Alertas sobre a escalada dessas fraudes ressaltam a importância de os correntistas conhecerem os métodos utilizados pelos golpistas.

Como evitar ser vítima de engenharia social bancária?

A principal recomendação é nunca fornecer senhas ou códigos de acesso pelo telefone, e-mails ou mensagens. Instituições financeiras não pedem esses dados fora de seus aplicativos ou plataformas oficiais. Os correntistas devem ficar atentos aos seguintes pontos:

Desconfie de ligações ou mensagens que exijam uma resposta imediata ou que sugiram urgência. Nunca clique em links enviados por supostas equipes bancárias sem confirmar a autenticidade com o banco. Habilite a autenticação em duas etapas sempre que possível. Isso oferece uma camada extra de segurança. Mantenha os aplicativos bancários atualizados e faça o download apenas de fontes oficiais.

Quais sinais indicam possível fraude em nome do banco?

Reconhecer os sinais de um golpe é fundamental. Alguns indícios vão desde ligações solicitando dados pessoais, mensagens repletas de erros ortográficos, até e-mails que levam a sites diferentes dos oficiais e contatos fora do horário comercial. Os golpistas frequentemente tentam criar uma sensação de urgência para evitar que a vítima verifique a veracidade da situação.

Se você receber qualquer contato em nome do banco, consulte os canais oficiais da instituição, como o aplicativo do banco, o número de atendimento ao cliente indicado no verso do cartão, ou o internet banking. É essencial nunca compartilhar senhas, chaves de acesso ou códigos de confirmação.

Com a crescente digitalização dos serviços financeiros, a educação sobre fraudes e o entendimento dos mecanismos de engenharia social se tornam fundamentais para a proteção contra esses golpes. Manter-se informado sobre as táticas empregadas por criminosos e seguir boas práticas de segurança digital são ações essenciais para proteger seus recursos financeiros.