Carros 2025 com IPI zerado a partir de R$ 67.290; veja modelos

Quem curte o mercado automotivo sabe que 2025 trouxe uma novidade que promete facilitar a vida de quem quer comprar carro novo no Brasil. O governo lançou o programa Carro Sustentável, que já está fazendo diferença no bolso de muita gente que busca opções mais acessíveis.

Basicamente, algumas montadoras podem oferecer isenção total do IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados) em determinados modelos. Isso significa que muitos carros, antes considerados fora de alcance, ficaram bem mais em conta. Em alguns casos, a economia pode chegar a impressionantes R$ 13 mil! Vamos entender melhor como isso funciona.

O que é o programa Carro Sustentável?

O governo decidiu incentivar a compra de veículos sustentáveis e econômicos fabricados no Brasil, reduzindo o IPI de modelos que se enquadram em critérios rigorosos. Essa medida entrou em vigor no dia 11 de julho de 2025 e deve durar até o final de 2026.

Mas não é qualquer carro que leva o desconto. Para isso, os modelos precisam atender a quatro requisitos principais:

Critérios para isenção do IPI

Emitir menos de **83g de CO₂ por quilômetro rodado**. Ter pelo menos **80% dos materiais recicláveis**. Ser **fabricado no Brasil**, incluindo todos os processos, como soldagem e montagem. Se enquadrar nas categorias de **compacto, subcompacto, SUV compacto ou picape compacta**.

Se o carro se ajustar a todas essas exigências, o desconto é aplicado diretamente ao consumidor.

Por que o governo criou esse programa?

As intenções do governo com essa medida são claras:

Fomentar a venda de **veículos mais limpos e econômicos**.

Aquecer a produção industrial no Brasil, especialmente entre as montadoras que investem em tecnologia sustentável.

Esse movimento já está criando um clima favorável: com mais modelos na lista de isenção, as montadoras são forçadas a repassar o desconto, permitindo que mais pessoas possam adquirir carros novos.

Marcas e modelos com IPI zero

Agora que você já sabe da importância do programa, vamos dar uma olhada nos principais modelos que ficaram mais baratos nessa nova configuração:

Volkswagen

A VW foi super rápida em aderir ao programa, anunciando que modelos como o Polo terão IPI zero.

Modelo Antes Agora Desconto Polo Track R$ 95.790 R$ 87.845 – R$ 7.945 Polo Robust R$ 95.790 R$ 87.845 – R$ 7.945 Polo TSI R$ 107.840 Sem desconto informado —

Renault

A Renault também não ficou para trás e anunciou isenção no Kwid, além de bônus para quem compra direto da concessionária:

Modelo Antes Agora Desconto Kwid Zen 1.0 R$ 78.690 R$ 67.290 – R$ 11.400 Kwid Intense 1.0 R$ 81.790 R$ 71.290 – R$ 10.500 Kwid Iconic 1.0 R$ 85.190 R$ 75.690 – R$ 9.500 Kwid Outsider 1.0 R$ 85.290 R$ 75.790 – R$ 9.500

Fiat

A Fiat está fervendo com a campanha "Grande Chance Fiat", que inclui o IPI zero e mais descontos. Olha só as ofertas do Mobi:

Modelo Antes Agora Desconto Mobi Like R$ 80.990 R$ 67.990 – R$ 13.000 Mobi Trekking R$ 82.990 R$ 73.290 – R$ 9.700 Argo Drive 1.0 R$ 92.990 R$ 86.990 – R$ 6.000

Hyundai

A Hyundai focou seu desconto nos modelos HB20 e HB20S nas versões Comfort e Limited:

Modelo Antes Agora Desconto HB20 Comfort R$ 95.790 R$ 83.990 – R$ 11.800 HB20 Limited R$ 99.990 R$ 87.990 – R$ 12.000 HB20S Comfort R$ 103.010 R$ 93.990 – R$ 9.020 HB20S Limited R$ 106.490 R$ 99.490 – R$ 7.000

Chevrolet

A Chevrolet ainda está ajustando os preços dos modelos de 2026, mas já anunciou que o Onix 2025 vai ter descontos na campanha “Outlet Chevrolet”, que podem chegar a R$ 10 mil dependendo da versão.

Como funciona na prática?

As montadoras precisam se credenciar junto ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC). Eles fazem uma avaliação rigorosa para garantir que os modelos atendem aos requisitos. Após a aprovação, esses veículos entram na lista oficial e já podem ser vendidos com desconto nas concessionárias.

Se um veículo não se enquadrar no programa, ele segue uma nova tabela de IPI baseada em critérios como eficiência energética e índice de reciclabilidade. A ideia é sempre incentivar a venda de carros que poluam menos e sejam mais tecnológicos.

Quem deve se beneficiar mais?

Essa medida deve impactar cerca de 60% dos veículos vendidos no Brasil. A expectativa é que pessoas que estão em busca de carros compactos e acessíveis consigam aproveitar essas ofertas.

Eu mesmo, acompanhando o mercado há tempos, percebo que essa pode ser uma das melhores oportunidades para quem pretende trocar de carro. Muita gente está se movimentando rápido para garantir uma das ofertas que estão aparecendo.

Principais dúvidas

Os descontos são reais?

Sim, os descontos são oficiais. As montadoras precisam seguir as regras do Ministério e os valores divulgados são todos credenciados.

Todo carro vai ter IPI zero?

Não, apenas modelos que atenderem aos critérios do programa.

Quem é mais beneficiado?

Quem procura carros compactos e econômicos fabricados no Brasil encontrará as melhores oportunidades.