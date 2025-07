Conversa com Bial alcança recorde de audiência com homenagem a Preta Gil

O programa “Conversa com Bial” alcançou sua maior audiência em anos ao reexibir uma entrevista com Preta Gil, poucos dias após sua morte. Com dados da Kantar Ibope Media, o talk-show apresentado por Pedro Bial obteve uma média de 10,3 pontos na Grande São Paulo. A exibição ocorreu logo antes do “Jornal da Globo”, que registrou 7,3 pontos em seguida.

Essa foi a maior audiência do programa desde 2018, quando uma entrevista com a apresentadora Maisa Silva atingiu 8,9 pontos. O episódio com Preta Gil foi reapresentado após uma sessão de filmes, em uma homenagem à carreira da artista, que faleceu no domingo, dia 20.

A morte de Preta Gil também refletiu nos números do “Fantástico”, que foi ao ar no mesmo fim de semana e alcançou 18 pontos na capital paulista. Essa é a melhor audiência do programa desde outubro de 2024.

Preta Gil, que tinha 50 anos, faleceu após lutar contra um câncer no intestino, diagnosticado em 2023. Ela passou por cirurgia e diversos tratamentos, incluindo quimioterapia e radioterapia. Após um período de remissão, a doença retornou de forma mais agressiva, com metástase identificada em agosto de 2024. Nos momentos finais, a artista recebeu cuidados intensivos e estava em tratamento experimental nos Estados Unidos.

As medições de audiência de 2025 indicam que cada ponto no Ibope corresponde a aproximadamente 77.488 domicílios ou 199.313 telespectadores na Grande São Paulo.