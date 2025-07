China aumenta imposto sobre veículos de luxo

O governo chinês resolveu endurecer as regras para veículos de luxo, incluindo agora também os elétricos na lista dos que pagam imposto extra. Essa nova política já está valendo e trouxe mudanças significativas: antes, a taxa só era aplicada a carros custando a partir de US$ 182.600, mas agora qualquer modelo acima de US$ 126.400 já entra no caldo. Isso significa que ícones como o Mercedes EQS e o Porsche Taycan vão pesar mais no bolso dos consumidores.

De acordo com o jornal alemão Handelsblatt, esse imposto é calculado com base no valor final do carro, levando em conta todos os opcionais e acessórios. Então, se você sempre sonhou em ter aquela versão mais equipada do seu carro preferido, talvez seja bom preparar o bolso, já que a taxa deve ser paga no ato da compra e isso só aumenta o custo final dos modelos mais sofisticados.

Impacto nas Montadoras

Essa mudança atinge de forma direta as montadoras estrangeiras, que já enfrentam um mercado super competitivo na China. Marcas como Mercedes-Benz, Porsche, Land Rover e Lexus estão sob pressão,enquanto as fabricantes locais continuam oferecendo opções mais em conta, evitando essa tributação.

Antes mesmo dessa nova regra, as vendas no segmento de luxo já davam sinais de queda. No primeiro semestre de 2025, as vendas de veículos acima de ¥1 milhão (cerca de US$ 140 mil) despencaram quase pela metade. A retração de 34% em 2024 já indicava que algo precisava mudar, e isso se deve, em parte, à instabilidade econômica e à cautela dos consumidores.

Um Olhar Mais de Perto nos Modelos

Veículos como o Mercedes Classe S e o Porsche Panamera estavam lutando contra impostos anteriores, já custando ¥962.600 (cerca de US$ 134.100) e ¥1.138.000 (cerca de US$ 158.600), respectivamente. Com essa nova taxa, outros modelos se juntam à lista de carros que vão sofrer as consequências, aumentando ainda mais o burburinho no mercado.

Dos cerca de 37 mil carros afetados pelo novo imposto no primeiro semestre, quase metade era da Mercedes-Benz. A Land Rover ficou com 23%, Porsche 18%, Lexus 8% e Bentley 3%, segundo a Associação Chinesa de Concessionários de Automóveis. Um verdadeiro jogo de xadrez que mostra como as grandes marcas estão alinhadas estrategicamente.

A Perspectiva do Mercado Chinês

Apesar dessas dificuldades, vale lembrar que os veículos de luxo representam uma fatia pequena do mercado chinês como um todo. No primeiro semestre, as vendas totais chegaram a 15,7 milhões de unidades — uma alta de 11,4% em relação a 2024. Por outro lado, as marcas premium têm margens de lucro elevadas, o que explica a preocupação com esse novo cenário.

A agência estatal Xinhua apontou que o objetivo dessa mudança é diminuir a presença de carros de luxo importados no país. No entanto, especialistas como Deng Jianquan, da Cinda Securities, acreditam que o impacto será limitado, uma vez que os consumidores dispostos a pagar por esses veículos ainda vão continuar nessa linha. Afinal, já existe um imposto de consumo de 40% e uma tarifa de importação de 15%, tornando o custo total bastante salgado.

O Futuro das Marcas Premium

Deng destacou que a Mercedes-Benz pretende se afastar das guerras de preços, focando em manter valores residuais estáveis. Essa estratégia pode ser uma jogada inteligente, igualmente, para outras montadoras, como a BYD, que planeja lançar sua marca de luxo Yangwang na Europa.

E assim o mercado continua girando, cheio de desafios e inovações, enquanto os apaixonados por carros ficam de olho nas novidades. Afinal, um verdadeiro entusiasta sabe que o amor por quatro rodas nunca tem limites.