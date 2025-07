Stellantis investe na Leapmotor para crescer na África do Sul

A Stellantis está prestes a lançar os carros da Leapmotor, marca chinesa, na África do Sul a partir de setembro. Entre os modelos que chegarão às concessionárias, o destaque será o C10 EREV, um elétrico com autonomia estendida, ideal para quem busca um carro sustentável e prático.

O C10 já fez suas primeiras aparições em Mauritius e, pela empolgação da Stellantis, parece que este é apenas o começo. A montadora pretende expandir a linha da Leapmotor na África do Sul até 2025, trazendo ainda mais modelos totalmente elétricos para conquistar o público.

Em 2024, a parceria entre as duas marcas ganhou força com a criação da joint venture Leapmotor International, onde a Stellantis ficou com 51% das ações. Esse passo mostra um compromisso sério com o futuro dos carros elétricos e híbridos.

Mas o envolvimento da Stellantis com a Leapmotor começou bem antes. Em 2023, a montadora investiu 1,5 bilhão de euros para garantir 20% das ações da Leapmotor. Assim, ela se tornou o maior acionista externo da marca chinesa, buscando fortalecer a presença no mercado elétrico.

Atualmente, a Leapmotor vende na China uma linha de modelos que inclui os T03, B10, C01, C10, C11 e C16. A maioria desses veículos oferece opções tanto elétricas quanto híbridas, sendo que os T03 e B10 são exclusivamente elétricos. E quem não curte uma novidade no mundo automotivo, não é mesmo?

Recentemente, a Leapmotor alcançou um marco impressionante ao vender 48.006 unidades em junho, batendo recordes consecutivos. Por outro lado, a Stellantis enfrenta desafios, prevendo perdas de cerca de US$ 2,68 bilhões no primeiro semestre de 2025. Parece que a corrida por eletrificação está apenas começando!