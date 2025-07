Corsa de R$ 3,5 mil vendido por R$ 9,3 mil em leilão

Nos leilões de veículos realizados em Mato Grosso do Sul, houve um aumento significativo na oferta de carros e motocicletas em 2025. Os dados do Departamento Estadual de Trânsito (Detran) mostram um crescimento de 95,6% na quantidade de carros, com 1.397 veículos leiloados no primeiro semestre, em comparação aos 714 do mesmo período em 2024. As motocicletas também tiveram um aumento de 17%, totalizando 3.296 unidades leiloadas.

Este cenário reflete a crescente busca por veículos em leilões públicos, algo que se tornou comum no estado. Um exemplo dessa tendência é o arremate de um Chevrolet Corsa Classic, ano 2002/2003. Com um lance inicial de R$ 3.545, o carro foi vendido por R$ 9.345, quase três vezes o valor de abertura. Outros veículos também tiveram lances elevados: um Fiat Uno 2010 começou em R$ 5.198 e foi vendido por R$ 9.998, enquanto um Gol 1.6, ano 2000, partiu de R$ 3.139 e alcançou R$ 7.539.

A quantidade de veículos parados nos pátios do estado é considerável, com cerca de 16 mil veículos em estoque. Esses números consideram somente os carros que não foram retirados por seus proprietários no prazo estipulado.

Recentemente, um leilão teve 90 lotes disponíveis, sendo 81 motocicletas e 9 automóveis. A participação é aberta tanto para pessoas físicas quanto jurídicas. Durante o leilão, todos os lances são registrados, e os compradores são incentivados a participar de forma online ou presencial.

Os leilões são organizados após um rigoroso processo que inclui a coleta de veículos de diferentes entidades, verificação de documentação e avaliação do estado de conservação dos bens. Os valores são definidos levando em consideração a tabela Fipe, e um deságio é aplicado a cada caso.

Para participar, os interessados devem realizar um cadastro, e o leilão ocorre após um período de visitação às unidades. Uma vez finalizado o leilão, os arrematantes devem seguir procedimentos para pagamento e transferência de propriedade, que são realizados de acordo com as normas legais em vigor.

É importante destacar que servidores públicos não podem participar dos leilões para evitar conflitos de interesse. A legislação estabelece que apenas pessoas jurídicas específicas podem participar de leilões de sucatas. As informações sobre cada certame estão sempre disponíveis nos editais publicados pelo Detran.

Com esses detalhes, os leilões se consolidam como uma alternativa acessível para a aquisição de veículos, atraindo cada vez mais interessados em aproveitar as oportunidades apresentadas.