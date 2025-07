Renault Kwid para PcD fica a R$ 55.990 em julho

O Renault Kwid Zen está com uma promoção imperdível para quem se enquadra na isenção de impostos por ser uma pessoa com deficiência (PcD). Durante o mês de julho, essa galera pode levar para casa um modelo zero km com isenção total do IPI, além de uma parcial do ICMS, tudo através do programa de vendas diretas.

O processo para solicitar a isenção do IPI é super fácil e feito de forma digital pelo Portal SISEN. Para isso, é necessário juntar alguns documentos: RG, CPF, comprovante de residência, CNH especial (se for o caso de quem vai dirigir) e o laudo médico, além de outras autorizações que podem ser exigidas. Muita gente pode achar isso complicado, mas é bem rápido se você já tiver tudo em mãos!

Uma vez com a autorização do IPI, a próxima etapa é ir até uma concessionária Renault para preencher os formulários e dar início à análise do pedido. Após a aprovação, é só aguardar a entrega do carro, que será realizada conforme a produção e disponibilidade. E lembre-se, a isenção do ICMS precisa ser solicitada na Secretaria da Fazenda do estado onde você mora.

Agora, vamos aos números: o Kwid Zen 1.0 com câmbio manual tem preço original de R$ 81.390, mas para o pessoal que se qualifica, isso cai para R$ 55.990. Uma baita economia de R$ 25.400! Essa foi uma confirmação rápida feita pelo site Fipe Carros em parceria com a concessionária Renault Abolição. É importante ficar ligado que os preços podem variar dependendo da região do país.

Esse modelo tem apresentado boa saída no mercado, mas parece que ficou atrás do seu rival, o Fiat Mobi, nas vendas de junho, com 5.325 unidades vendidas contra 6.347 do Mobi. O Kwid Zen vem equipado com um motor 1.0 que entrega até 71 cv de potência e torque de 10 kgfm. Ah, a transmissão é sempre com câmbio manual de cinco marchas, perfeita para quem gosta de um controle total na hora de dirigir.

E não posso deixar de falar sobre as dimensões do Kwid: ele mede 3,68 metros de comprimento, 1,58 m de largura e 1,48 m de altura, com um entre-eixos de 2,42 m. Sendo assim, o porta-malas tem capacidade para 290 litros, um dos maiores da categoria. Perfeito pra quem curte viajar e precisa de mais espaço.

Essa é uma ótima oportunidade para quem precisa de um veículo e quer aproveitar as vantagens que o programa de isenção oferece. Olha, dirigir em cidade ou estrada com praticidade e economia faz toda a diferença!