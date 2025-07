Mega-Sena acumula e prêmio chega a R$ 33 milhões hoje

No sorteio do concurso 2.890 da Mega-Sena, realizado na noite de sábado, 19 de abril de 2025, em São Paulo, não houve ganhadores que acertassem as seis dezenas sorteadas. Os números escolhidos foram: 15, 16, 18, 32, 35 e 54. Diante desse resultado, o prêmio principal acumulou e agora está estimado em R$ 33 milhões. O próximo sorteio ocorrerá na terça-feira, dia 22 de abril.

A Mega-Sena, loteria mais popular do Brasil, mantém sua tradição de premiar um número reduzido de apostadores nas faixas principais. Apesar de ninguém ter acertado as seis dezenas, outras faixas de premiação garantiram prêmios a milhares de pessoas. Na chamada “quina”, onde acertam cinco números, 49 apostas foram contempladas, cada uma recebendo R$ 60.620,89. Já na “quadra”, com quatro acertos, 3.360 apostas foram agraciadas, com prêmios de R$ 1.262,93.

Aqui estão os resultados do sorteio:

– 6 acertos: nenhum ganhador (prêmio acumulou)

– 5 acertos (quina): 49 apostas (R$ 60.620,89 para cada)

– 4 acertos (quadra): 3.360 apostas (R$ 1.262,93 para cada)

O acúmulo do prêmio principal gera um aumento significativo no interesse dos apostadores. Com o valor previsto de R$ 33 milhões, espera-se um aumento no número de apostas, que pode contribuir para um prêmio ainda maior no próximo sorteio. Diante dessa expectativa, muitas pessoas têm recorrido a bolões e apostas em grupo, estimulando a movimentação nas casas lotéricas e também nas plataformas digitais.

Para quem deseja tentar a sorte, o próximo sorteio da Mega-Sena está agendado para terça-feira, 22 de abril de 2025. As apostas devem ser feitas até as 19h do dia do sorteio, em qualquer casa lotérica credenciada ou pelo site das Loterias Caixa. O valor mínimo para uma aposta simples de seis números é de R$ 5, mas há opções que permitem registrar mais números.

É importante lembrar algumas orientações para os apostadores:

1. Conferir os números sorteados em cada concurso.

2. Realizar as apostas dentro do prazo estipulado.

3. Guardar o comprovante com segurança até a divulgação dos resultados oficiais.

Com mais de 25 anos de história, a Mega-Sena já mudou a vida de muitos ganhadores e continua sendo a maior loteria do Brasil. Com prêmios frequentemente na casa das dezenas de milhões, a expectativa para o concurso 2.891 é alta, e muitos brasileiros já sonham em se tornar o próximo grande ganhador.