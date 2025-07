Porsche Cayenne elétrico contará com sons artificiais de V8

A Porsche sempre foi conhecida por sua ligação com a inovação, mas agora a marca está fazendo algo que vai chocar alguns fãs: o novo Cayenne elétrico vai ter sons de um motor V8. Isso mesmo! Embora o icônico 911 mantenha seu design clássico, a Porsche parece estar olhando para o passado quando se trata do som do futuro.

Essa informação veio à tona durante o Festival de Velocidade de Goodwood, onde a revista britânica Autocar teve a chance de dar uma volta em um protótipo do modelo. A experiência inusitada revelou que o SUV está equipado com alto-falantes que emitem um som que imita um genuine V8 da Porsche. Isso é um contraste e tanto se compararmos ao que a marca fez até agora com os carros elétricos, como o Taycan e o novo Macan, que possuem trilhas sonoras totalmente originais.

E tem mais: segundo a Autocar, o bem-humorado Cayenne elétrico não contará, pelo menos por enquanto, com simulação de trocas de marcha — algo que modelos como o Hyundai Ioniq 5 N e o Kia EV6 GT já fazem. Então, enquanto um rugido de V8 ecoa ao redor, as trocas de marcha virtuais ainda estão fora da lista.

O mais curioso dessa história é que essa decisão parece ir contra o que o piloto de testes da Porsche, Lars Kern, disse em 2024. Naquele momento, ele afirmou que simular sons de motores e marchas era algo descartado. "O motor elétrico é melhor do que um motor de combustão interna", disse ele. Então, o que aconteceu para mudar de ideia?

É fácil ver que essa escolha reflete uma luta que muitas marcas enfrentam hoje: como manter a identidade emocional ao migrar para a era elétrica? Para a Porsche, que sempre valorizou a experiência de condução — com som, vibrações e a resposta do motor — essa transição é desafiadora. O jogo aqui é encontrar um ponto de equilíbrio entre a nostalgia e a modernidade.

Por enquanto, a Porsche ainda não confirmou se o som sintético do Cayenne elétrico será opcional ou fixo. E não sabemos como ele será integrado à experiência de dirigir, nem se outras versões do modelo terão abordagens diferentes. O lançamento desse SUV está previsto para 2026, ou seja, ainda há tempo para muitas novidades.

Esse novo “ronco” de V8 abre um leque de novas especulações. Se a Porsche decidiu revisitar os sons do passado, por que não considerar também transmissões virtuais? Para quem ama carros, a visão de um 718 elétrico com o som de um Carrera GT e trocas de marcha simuladas seria um sonho que mistura passado e futuro. É cedo para afirmar que a Porsche mudou de ideia, mas, sem dúvida, ela está reconsiderando sua abordagem.