GM registra lucro reduzido no 2º trimestre devido a tarifas

A General Motors (GM) anunciou um lucro líquido de US$ 1,89 bilhão no segundo trimestre deste ano. Esse valor representa uma queda de 35,4% quando comparado ao mesmo período de 2024. Durante esse trimestre, a montadora registrou uma receita total de US$ 47,1 bilhões, o que também aponta uma diminuição de 1,8% em relação ao ano anterior.

O lucro por ação ajustado (LPA) foi de US$ 2,53, superando as expectativas do mercado, que eram de US$ 2,34. As receitas também ficaram acima das previsões, que esperavam um total de US$ 45,8 bilhões.

Apesar dos desafios enfrentados, a CEO da GM, Mary Barra, reafirmou o compromisso da empresa em melhorar sua rentabilidade e promover inovações no setor de veículos elétricos, buscando aumentar sua geração de caixa.

No mercado financeiro, as ações da GM caíram 2,01% no pregão pré-mercado em Nova York logo após a divulgação dos resultados. No entanto, no segundo trimestre, os papéis da empresa apresentaram alta de 8,1%, embora acumulassem uma pequena queda de 0,1% no ano.

Pressões nas Margens de Lucro

O lucro operacional ajustado da GM foi de US$ 3 bilhões no segundo trimestre, inferior aos US$ 4,4 bilhões registrados na mesma época do ano passado. A margem EBIT ajustada caiu de 9,3% para 6,4%. A companhia atribuiu essa queda, em grande parte, a um impacto negativo de US$ 1,1 bilhão devido a tarifas, o que afetou cerca de 3 pontos percentuais da margem.

A expectativa da GM é que o impacto total das tarifas durante o ano fique entre US$ 4 bilhões e US$ 5 bilhões. A montadora informou que conseguiu mitigar aproximadamente 30% desse impacto por meio de ajustes na produção, cortes de custos e alterações nas estratégias de precificação. Entretanto, a empresa alertou que o impacto negativo das tarifas no próximo trimestre pode ser ainda maior, à medida que os custos indiretos forem contabilizados.

Desempenho Regional

Na América do Norte, a GM reportou um EBIT ajustado de US$ 2,4 bilhões e uma margem de 6,1%, ambas inferiores aos números do segundo trimestre de 2024. Já na unidade internacional, chamada GMI, houve um aumento significativo, com um lucro de US$ 200 milhões, uma melhora em relação ao resultado neutro do ano anterior, com destaque para o desempenho na China.

A análise dos resultados mostrou que o aumento nos custos, em torno de US$ 1,5 bilhão, principalmente por causa das tarifas, foi o fator principal para a redução no EBIT. Esse impacto foi compensado parcialmente por um mix de produtos mais favorável e outros ajustes operacionais, que contribuíram com mais US$ 1 bilhão.

Crescimento nas Vendas de Veículos Elétricos

A GM entregou 1,53 milhão de veículos no segundo trimestre, um aumento em relação às 1,43 milhão de unidades no mesmo período do ano anterior. No Brasil, no entanto, a montadora viu suas vendas caírem, com 64 mil unidades entregues, comparadas às 84 mil do ano passado.

Nos Estados Unidos, as vendas de veículos elétricos aumentaram 111% em relação ao ano anterior, com a GM vendendo 46.300 unidades. A montadora agora detém 16% do mercado de elétricos nos EUA. A Chevrolet se destacou como a segunda marca mais vendida nesse segmento, enquanto a Cadillac foi a marca de luxo mais vendida.

A GM também viu um crescimento em sua participação de mercado total nos EUA, estabelecendo-se com 17,4% no trimestre, um aumento de 0,7 ponto percentual em comparação ao ano anterior. A montadora se destacou como a número 1 em crescimento de vendas entre as grandes montadoras.

Investimentos em Produção nos EUA

A GM anunciou um investimento de quase US$ 5 bilhões em sua infraestrutura de fábricas nos Estados Unidos até 2027. Desse valor, US$ 4 bilhões serão destinados a fábricas em Michigan, Kansas e Tennessee, enquanto aproximadamente US$ 900 milhões serão aplicados na produção de novos motores V8 em Nova York. Esses investimentos estão dentro da faixa estimada de gastos de capital da empresa de US$ 10 bilhões a US$ 12 bilhões anuais.

Projeção de Lucro para 2025

A montadora manteve sua projeção de lucro operacional ajustado para 2025 entre US$ 10 bilhões e US$ 10,2 bilhões, apesar das pressões causadas pelas tarifas. A GM indicou que continuará a adotar medidas para mitigar os impactos ao longo do segundo semestre. No entanto, as expectativas dos analistas em relação ao lucro diminuíram cerca de 5,3% nos últimos três meses devido a incertezas sobre tarifas e margens da empresa.