Nissan em Resende alcança produção de 700 mil unidades do Kait

O complexo industrial da Nissan em Resende, Rio de Janeiro, comemorou uma grande conquista: 700 mil veículos produzidos desde sua inauguração em abril de 2014. E olha só, a estrela dessa festa foi a nova geração do SUV Kicks, na versão Sense e com uma pintura chiquérrima na cor Branco Diamond.

Essa planta já se tornou um marco na fabricação de modelos da Nissan aqui no Brasil. Entre eles, temos o March, o versátil Versa e, claro, o primeiro Kicks, que chegou às ruas em 2017 e se tornou o carro mais amado da marca no Brasil, com impressionantes 419 mil unidades até agora. E quem diria que, por um curto período, eles também montaram o sedã V-Drive, que na verdade é o Versa rebatizado? Foi entre agosto e setembro de 2020, enquanto ainda estava em transição com a nova geração importada do México.

Novo Kicks chegou em junho

Em junho, a Nissan lançou o novo Kicks 2026, começando uma nova fase na planta de Resende. Essa versão traz a plataforma CMF-B High Spec, a mesma que dá vida ao Juke europeu. Agora, ele vai encarar bandidos de peso como Creta, HR-V e T-Cross, além de rivais mais sofisticados, como o Compass e o Corolla Cross.

Os preços do novo Kicks começam em R$ 164.990, e a linha atual traz as versões Sense, Advance, Exclusive e Platinum. O motor? Um potente 1.0 turbo flex de três cilindros, que entrega até 125 cv e 22,4 kgfm, acoplado a um câmbio automatizado de dupla embreagem (DCT) com seis marchas. E não podemos esquecer que a versão de entrada, a Sense, já brilhou com mais de 6 mil unidades produzidas desde seu lançamento.

Nissan Kait vem aí

Além do Kicks, a Nissan está preparando um terceiro SUV nacional, que já foi flagrado em testes: o Kait. Esse modelo vai ocupar um espaço entre o Kicks Play e o novo Kicks 2026. Imagina a expectativa! As lanternas traseiras terão um design mais ousado e anguloso, com a silhueta típica da Nissan. O motor será o mesmo 1.0 turbo do novo Kicks, e, a boa notícia, é que ele será exclusivo para a América Latina.

O presidente da Nissan América Latina, Guy Rodriguez, comentou que o Kait é um carro inédito, sem nenhuma versão apresentada em outro lugar do mundo. Isso significa que a marca está focada em necessidades locais e sai do caminho dos rumores sobre uma possível adaptação do Magnite, vendido em outros países.

Por enquanto, o lançamento do Kait está programado para 2026, e parece que só vamos saber mais sobre sua frente futuramente. Enquanto isso, fica a ansiedade e a expectativa pelo que vem por aí nessa montadora que já é uma paixão nacional!