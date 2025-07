Jeep Compass Longitude tem desconto de R$ 37.100 para CNPJ

O Jeep Compass Longitude T270, modelo 2025 na sofisticada cor Preto Carbono, está com uma oportunidade bem especial. Essa condição foi criada especialmente para microempresas e produtores rurais que possuem CNPJ ativo e Inscrição Estadual válida. Quem tá nesse time pode aproveitar, mas quem não se encaixa nestas categorias, como pessoas físicas, PcD ou taxistas, fica de fora.

E atenção: essa promoção rola até o dia 5 de agosto de 2025. É uma baita chance para quem pensa em adquirir um SUV versátil e cheio de estilo.

Oferta Imperdível

Normalmente, o Jeep Compass Longitude T270 AT6 4×2 sai por R$ 211.990, um valor que pode fazer qualquer um pensar duas vezes. Mas, para aqueles que têm empresa ou são produtores rurais com o tal CNPJ, o preço despenca para somente R$ 174.890. É uma economia de R$ 37.100! Nada mal, né? A Jeep mesmo confirmou essa informação.

Equipamentos de Série

O Jeep Compass Longitude vem cheio de recursos que tornam a experiência ao volante muito mais agradável. Os faróis com acendimento automático são um detalhe que faz a diferença, especialmente à noite. E o apoio de braço com porta-objetos é ótimo para quem gosta de ter tudo à mão. A central multimídia de 10,1 polegadas, com Android Auto e Apple CarPlay sem fio, é uma mão na roda para conectar o celular e tocar suas músicas favoritas.

E se você já enfrentou uma viagem longa, sabe que o ar-condicionado digital com duas zonas de temperatura evita brigas entre quem gosta do ar frio e quem prefere um pouco mais de calor.

Segurança e Assistência

A segurança também recebe uma atenção especial. Com o controle eletrônico que evita capotamentos e a câmera de ré, você fica mais tranquilo ao estacionar naquelas vagas apertadas. Também há o alerta de fadiga do motorista para aquelas maratonas de direção. O painel digital de 10,25” apresenta tudo que você precisa em alta definição, e o piloto automático adaptativo (ACC) é perfeito para quem passa muito tempo na estrada.

Conforto e Conveniências

O Compass não decepciona no quesito conforto também. Os bancos em couro dão um toque de sofisticação, e os seis airbags garantem que todos os ocupantes estejam bem protegidos. As rodas de liga leve aro 18 e os pneus 225/55 não só melhoram a estética, mas também a performance em diferentes tipos de terreno.

Se você tem um pouco de paixão por tecnologia, vai adorar o sistema de reconhecimento de placas de trânsito (TSR) e o som premium da Beats, que com seus 506 watts de potência e alto-falantes de qualidade, transforma qualquer viagem em uma experiência incrível.

Desempenho em Vendas

Recentemente, em junho, o Jeep Compass registrou 4.546 unidades vendidas. Embora tenha sido uma boa performance, ainda ficou atrás do Toyota Corolla Cross, que venceu a disputa com 5.335 unidades emplacadas. Mas isso não tira o brilho do Compass, que continua sendo uma ótima opção para quem quer um SUV robusto e cheio de recursos.

Resumo da Oferta

Aqui vai um resumo prático da proposta:

Configuração Preço Geral Preço para CNPJ Desconto Longitude T270 AT6 4×2 R$ 211.990,00 R$ 174.890,00 R$ 37.100,00

Essa é uma ótima chance para quem está em busca de um SUV competente, com uma oferta que realmente vale considerar!