SUV surpreendente do ano tem preço acessível

O mercado de SUVs compactos no Brasil está em alta, e o CAOA Chery Tiggo 5X 2026 é um bom exemplo dessa tendência. Lançado em 2018 e produzido em Anápolis, Goiás, desde 2019, o Tiggo 5X combina preços acessíveis, tecnologia moderna e segurança, o que o torna uma opção competitiva. Para 2026, o modelo recebeu melhorias, como novas rodas de 18 polegadas na versão de entrada e uma central multimídia atualizada nas versões superiores. Essas alterações atraem tanto os que buscam economia quanto os que valorizam a conectividade.

Novidades do Tiggo 5X 2026

A linha 2026 do Tiggo 5X traz melhorias significativas sem aumentar os preços. A versão Sport, agora custando R$ 119.990, possui rodas de liga leve de 18 polegadas, oferecendo um visual aprimorado e uma experiência de condução melhorada. Essa versão também mantém a elegibilidade para isenções de IPI e ICMS, tornando-se uma escolha atrativa para o público PcD.

Nas versões Pro (R$ 134.990) e Pro Hybrid Max Drive (R$ 149.990), a grande novidade é a central multimídia de 10,25 polegadas, que possui nova interface, conectividade sem fio com Android Auto e Apple CarPlay, e um assistente de voz inteligente. Com um processador mais potente, a central oferece respostas rápidas, atendendo ao crescente interesse por tecnologia entre os consumidores brasileiros. Essas atualizações ajudam a manter o Tiggo 5X relevante no mercado frente a concorrentes como Volkswagen T-Cross e Hyundai Creta.

Equipamentos de série

O Tiggo 5X 2026 se destaca pela ampla lista de equipamentos, mesmo na versão de entrada. Abaixo, estão os principais itens de cada versão:

Sport : rodas de 18 polegadas, seis airbags, controle de estabilidade, assistente de partida em rampa, câmera de ré, monitoramento de pressão dos pneus, freio de estacionamento eletrônico com autohold, partida remota e central multimídia de 10,25 polegadas com conexão por fio.

Pro : inclui todos os itens da versão Sport, além da nova central multimídia com conectividade sem fio, comandos de voz e painel de instrumentos digital de 7 polegadas.

Pro Hybrid Max Drive: adiciona sistema híbrido-leve de 48V, piloto automático adaptativo, frenagem autônoma de emergência, alerta de tráfego cruzado, monitoramento de ponto cego e faróis com assistência inteligente.

Desempenho do Tiggo 5X 2026

O desempenho do Tiggo 5X 2026 é um dos seus pontos mais fortes. As versões Sport e Pro vêm equipadas com um motor 1.5 turbo flex, que entrega 150 cv com etanol e 147 cv com gasolina, e torque de 21,4 kgfm. O câmbio CVT com nove marchas simuladas proporciona trocas suaves, sendo adequado tanto para o trânsito urbano quanto para viagens. De acordo com o Inmetro, o consumo é:

Gasolina : 10 km/l na cidade e 12,1 km/l na estrada.

: 10 km/l na cidade e 12,1 km/l na estrada. Etanol: 6,9 km/l na cidade e 8,4 km/l na estrada.

A versão Pro Hybrid Max Drive aprimora o desempenho com seu sistema híbrido-leve, alcançando 160 cv e 25,5 kgfm de torque. Este modelo utiliza energia regenerativa para melhorar a eficiência, com médias de consumo de 11,4 km/l na cidade e 11,8 km/l na estrada com gasolina, e 8,1 km/l (cidade) e 8,5 km/l (estrada) com etanol. A suspensão traseira independente também contribui para o conforto e a estabilidade do carro.

Conclusão

O CAOA Chery Tiggo 5X 2026 se destaca por oferecer um bom conjunto de recursos sem aumento de preço, mesmo com as atualizações. A produção local em Anápolis ajuda a manter os preços competitivos, e as isenções de impostos para PcD ampliam sua acessibilidade. Comparado a concorrentes, o Tiggo 5X oferece mais itens de série por um preço inicial menor, em relação a modelos como o Honda HR-V. No entanto, o porta-malas de 340 litros pode ser considerado pequeno em comparação com alguns rivais.

Com um design funcional, tecnologia avançada e opções de motorização eficiente, o Tiggo 5X 2026 é uma escolha acessível e completa para quem busca um SUV compacto bem equipado no mercado brasileiro.