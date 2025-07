Desconto de R$ 20.793 na Volkswagen Saveiro Robust para CNPJ

A Volkswagen está oferecendo uma oportunidade imperdível para quem é empresa ou produtor rural. Durante o mês de julho, a marca lançou uma campanha de vendas diretas para a conhecida Saveiro Robust. Para quem ainda não conhece, esse modelo é super versátil e vem em duas opções: a cabine simples, perfeita para o trabalho, e a cabine dupla, ideal para quem precisa de mais espaço no dia a dia.

Se você está pensando em adquirir uma Saveiro, a dica é ir até a concessionária mais próxima. Os vendedores estão lá para esclarecer todas as suas dúvidas sobre a documentação necessária, prazos de entrega e até as opções de financiamento que são voltadas para empresas e produtores. É sempre bom dar uma passada pessoalmente, certo?

Descontos Especiais

Na campanha deste mês, tem um desconto que vai deixar os amantes de carros animados! A Saveiro Robust CS 1.6 MSI, que normalmente custa R$ 109.490, agora sai por R$ 88.696,90. Isso significa uma economia de mais de R$ 20.793,10! E se a sua preferência é pela versão Robust CD 1.6 MSI, que é a cabine dupla, o preço de R$ 125.490 para pessoas físicas vai para R$ 105.411,20 para empresas — um belo desconto de R$ 20.078,80!

O Desempenho nas Vendas

Em junho de 2025, a Volkswagen Saveiro ficou em segundo lugar entre os comerciais leves, com 4.849 unidades vendidas. Desde o começo do ano, já foram 29.147 carros emplacados. O líder desse segmento, no entanto, continua sendo a Fiat Strada, que vendeu 11.474 unidades no mesmo mês, totalizando 62.703 até agora.

O que Tem de Novo na Saveiro

A linha 2026 da Saveiro traz o motor 1.6 aspirado, que entrega 116 cavalos de potência e torque de 16,1 kgfm. E olha, a picape já vem com câmbio manual de cinco marchas.

Quando falamos dos itens que facilitam a vida do dia a dia, a Saveiro se destaca com várias funcionalidades práticas. Tem iluminação na caçamba — um verdadeiro quebra-galho à noite —, rack de teto, ajuste de altura do facho dos faróis e até bancos revestidos em tecido. É um modelo bem equipado para quem precisa trabalhar e ainda dá uma voltinha com a família ou os amigos.

E não para por aí! A versão Robust ainda vem com duas bolsas de ar, ar-condicionado, direção hidráulica, sensor de ré e um painel que tem tudo para garantir uma boa leitura das informações, como conta-giros e velocímetro.

Quem já pegou estrada sabe como esses detalhes fazem a diferença. É sempre bom ter um carro que une conforto e praticidade, não é mesmo?

Tabela de Preços

Configuração Preço Geral Preço CNPJ Desconto Robust CS 1.6 MSI R$ 109.490,00 R$ 88.696,90 R$ 20.793,10 Robust CD 1.6 MSI R$ 125.490,00 R$ 105.411,20 R$ 20.078,80

Aproveitar condições assim não é todo dia que aparece. Se você está no mercado por uma picape que entrega bom desempenho e um preço justo, a Saveiro pode ser a escolha ideal!