SUV elétrico compacto oferece desempenho de superesportivo no Brasil

O Volvo EX30 Cross Country chegará ao Brasil em 2025, representando uma nova fase da linha EX30, que é reconhecida pelo design escandinavo clean e pela eficiência elétrica. Esse SUV compacto foi desenvolvido para equilibrar a praticidade no uso urbano e a robustez necessária para enfrentar terrenos difíceis, atraindo tanto motoristas que preferem veículos sustentáveis quanto aqueles que gostam de aventuras fora da estrada. As pré-vendas já estão abertas, e as entregas estão previstas para setembro de 2025, prometendo movimentar o mercado de SUVs elétricos.

Especificações do Volvo EX30 Cross Country

O modelo é equipado com dois motores elétricos, um em cada eixo, que proporcionam tração nas quatro rodas. Juntos, esses motores geram uma potência total de 428 cavalos e um torque de 55,3 kgfm. Com isso, o SUV acelera de 0 a 100 km/h em apenas 3,7 segundos, marcando um recorde na linha Volvo no país. A bateria de 69 kWh oferece uma autonomia de até 327 km, conforme o Inmetro, ideal para uso cotidiano e pequenas viagens.

Esse alcance possibilita que os motoristas utilizem o veículo durante a semana e ainda façam uma viagem nos finais de semana sem se preocupar com a recarga frequente. A combinação de eficiência e desempenho torna este SUV uma escolha versátil para diferentes perfis de consumidores.

Design e Conforto

O design do Volvo EX30 Cross Country foi pensado para se destacar não apenas visualmente, mas também em sua funcionalidade. Os aspectos que ressaltam seu apelo para uso fora de estrada incluem:

Parachoques em cinza fosco : conferem um aspecto robusto e protegem contra possíveis danos.

: conferem um aspecto robusto e protegem contra possíveis danos. Rodas de 19 polegadas : oferecem uma mescla de estilo e durabilidade.

: oferecem uma mescla de estilo e durabilidade. Pneus de uso misto : adequados para diferentes tipos de terreno, incluindo lama, terra e asfalto.

: adequados para diferentes tipos de terreno, incluindo lama, terra e asfalto. Suspensão elevada: melhora a capacidade do veículo em enfrentar obstáculos.

No interior, a versão Ultra traz um toque de sofisticação com opções de ambientação inspiradas na natureza, como Indigo e Pine. O painel central possui uma tela sensível ao toque de 12,3 polegadas, que integra controles intuitivos, e um sistema de áudio Harman Kardon de 1040W, garantindo conforto e qualidade sonora tanto nas estradas urbanas quanto nas trilhas.

Opções de Personalização

O Volvo EX30 Cross Country também se destaca pela personalização, oferecendo cinco opções de cores para o exterior, que combinam elegância e estilo:

Cloud Blue : Tom claro e moderno.

: Tom claro e moderno. Crystal White : Brilho clássico e sofisticado.

: Brilho clássico e sofisticado. Vapour Grey : Neutralidade estilosa.

: Neutralidade estilosa. Onyx Black : Elegância atemporal.

: Elegância atemporal. Sand Dune: Um toque aventureiro e ousado.

O preço inicial para o modelo será de R$ 314.950, posicionando-o como uma opção competitiva no nicho de elétricos de alto padrão.

Impacto no Mercado Brasileiro

O lançamento do Volvo EX30 Cross Country ocorre em um momento propício, com o mercado de veículos elétricos em expansão no Brasil. A Volvo é uma marca que já possui forte presença nesse segmento, sendo a líder em vendas de carros elétricos no país. Este novo modelo combina desempenho superior, design aventureiro e tecnologia de ponta, atendendo às demandas de consumidores que desejam inovação sem abrir mão da praticidade.

A fusão de características off-road em um SUV elétrico compacto é um diferencial importante para o mercado nacional. Com as entregas programadas para setembro de 2025, este veículo tem potencial para conquistar novos consumidores e fortalecer a presença da Volvo no setor. O EX30 Cross Country não é apenas mais um carro; é uma oportunidade de explorar o futuro da mobilidade de forma sustentável e estilosa.