Fiat Titano Endurance com desconto de R$ 43.334 para CNPJ

A Fiat Titano Endurance Multijet turbodiesel 2025/2026, na cor branco Banchisa, está dando um show de descontos para microempresas e produtores rurais. Se você tem CNPJ e inscrição estadual, pode aproveitar essa oportunidade incrível. Mas fica a dica: essa promoção não vale para pessoa física, PcD ou taxistas. E atenção, os interessados têm até 5 de agosto de 2025 para garantir essa oferta.

O preço oficial da Titano Endurance com motor Multijet turbodiesel é de R$ 233.990, mas para empresas, ela sai por R$ 190.655,05. Isso significa uma economia de R$ 43.334,95! Vale lembrar que os preços podem variar um pouquinho dependendo do estado, então é bom conferir.

Vendas e Concorrência

A Fenabrave revelou que, até 20 de julho de 2025, apenas 201 unidades da Titano foram emplacadas. Para efeito de comparação, a Toyota Hilux vendeu 3.314 unidades, se destacando como a líder do segmento, seguida pela Ford Ranger que registrou 1.970 e a Chevrolet S10 com 1.502 vendas. Então, se você está em busca de uma picape que se destacou nas vendas, pode ser interessante experimentar alguns modelos!

Novidades da Linha 2026

A Fiat não para de inovar e a linha 2026 da Titano trouxe novidades bem legais. A picape, agora fabricada em Córdoba, Argentina, conserva o visual robusto que a gente conhece, mas com várias melhorias, como um motor novo, um câmbio atualizado e direção elétrica, perfeita para manobras em meio ao trânsito.

O motor 2.2 turbodiesel, que também equipa o Jeep Commander, Ram Rampage e Fiat Toro, entrega 200 cv de potência e 45,9 kgfm de torque a apenas 1.500 rpm. Pra quem gosta de sensação ao volante, é uma ótima pedida!

Performance e Capacidade

A FIAT garante que essa picape faz de 0 a 100 km/h em 9,9 segundos. Uma melhoria e tanto comparada à versão anterior! A capacidade de carga continua em impressionantes 1.020 kg, e a caçamba tem capacidade para 1.314 litros.

A versão Endurance ainda traz itens bacanas como:

Protetor de cárter

Retrovisores elétricos

Rodas aro 17 com pneus 265/65 R17

Abertura manual da tampa da caçamba

Seis airbags, garantindo segurança para todos os passageiros

Itens de Conforto e Tecnologia

No quesito conforto, a Titano não decepcionou! Ela vem com ar-condicionado e um painel com um computador de bordo de 3,5 polegadas. Os bancos são de tecido e ajustáveis, e ainda tem os cintos de segurança dianteiros com ajuste de altura, além de retráteis para os passageiros de trás.

Você vai curtir também os detalhes como o desembaçador do vidro traseiro, freios a disco nas quatro rodas com ABS, e até mesmo um piloto automático para dar um descanso ao pé do acelerador em viagens longas.

Então, está com vontade de conhecer a Fiat Titano Endurance? A combinação de preço bom e um pacote tão completo faz dela uma opção bem interessante no mercado. É uma picape que pode complementar bem a sua jornada, seja para o trabalho pesado ou pra curtir um passeio na estrada com a família.