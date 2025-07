Volkswagen reduz preço do Nivus Highline em R$ 29.036 para PcD

O Volkswagen Nivus Highline é a versão mais completa do modelo por aqui, só perdendo para a esportiva GTS. Ele brilha pelo pacote robusto de equipamentos que vem de série. Mas, se você está pensando em espaço, ele tem um porta-malas de 415 litros, que deixa a desejar em comparação ao competidor Fiat Fastback, que oferece 516 litros.

Este mês de julho, a Volkswagen traz uma oportunidade e tanto para o público PcD. A fabricante está com uma campanha especial de vendas diretas, onde é possível adquirir o Nivus com isenção total de IPI, além de um bónus extra. Se você tem direito à isenção, essa é uma chance imperdível de economizar.

O Preço Que Chama Atenção

A versão Highline 200 TSI é oferecida pelo preço sugerido de R$ 160.790 para o público em geral. Agora, para as pessoas com deficiência, esse valor cai para R$ 131.753,71, o que representa R$ 29.036,29 de economia. Mas não esqueça: vale confirmar com a concessionária local, já que os preços podem variar um pouco dependendo da região.

Se você está pensando em adquirir o Nivus, é bom dar uma passada na concessionária Volkswagen mais próxima. Eles podem esclarecer tudo sobre a documentação necessária, quais condições de saúde garantem o benefício, bem como prazos de entrega e opções de financiamento especial para PcD.

Desempenho nas Vendas

De acordo com a Fenabrave, o Nivus teve um desempenho bem positivo em junho de 2025, registrando 4.791 unidades vendidas. Mas olha só, ele ficou um pouco atrás do Fiat Fastback, que liderou com 4.930 carros vendidos. O Citroën Basalt até teve um aumento nas vendas, mas ainda está longe dos gigantes, com apenas 1.565 unidades emplacadas.

Muita Tecnologia e Conforto

O Volkswagen Nivus Highline chega recheado de tecnologia. Ele conta com um painel digital de 10,25 polegadas, rack de teto prata, rodas de liga leve escurecidas de 17 polegadas e sensores de chuva, crepuscular e de estacionamento tanto na frente quanto atrás. E quem curte música vai adorar os seis alto-falantes e o sistema multimídia com tela touchscreen “VW Play Connect”.

Esse modelo também traz faróis de LED com luz diurna, e uma faixa iluminada que conecta os faróis, dando um charme a mais. Além disso, possui apoio de braço central, direção elétrica e sistema ISOFIX para cadeirinhas infantis, sempre com segurança em mente. O porta-luvas e o porta-malas contam com iluminação interna, algo que facilita na hora de buscar suas coisas à noite.

Extras Que Fazem a Diferença

O Nivus ainda traz o ar-condicionado automático “Climatronic”, bancos com acabamento premium e um carregador de celular sem fio que é uma mão na roda, especialmente para quem roda muito. E a coluna de direção, que pode ser regulada, é um detalhe que não passa despercebido.

Geralmente, quem está no trânsito pesado sabe valorizar um câmbio que responda rápido, e o controle eletrônico de estabilidade é um detalhe que traz mais segurança nas curvas.

Se você está em busca de um carro que combine estilo, tecnologia e um bom espaço interno, o Nivus é uma opção que certamente merece ser considerada.