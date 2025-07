Novas regras para trabalho aos domingos e feriados em 2026

A prorrogação da aplicação da Portaria nº 3.665/2023 foi anunciada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, estabelecendo 1º de março de 2026 como nova data para a norma começar a valer. Essa decisão visa proporcionar mais tempo para que empresários e trabalhadores do setor de Comércio avancem nas negociações sobre o trabalho em feriados, tema que impacta diretamente tanto o funcionamento do comércio quanto a rotina dos funcionários. Esses profissionais esperam definições claras sobre seus direitos e obrigações.

O ministro Luiz Marinho destacou que a nova data foi definida em respeito ao diálogo social e à importância das negociações coletivas. O adiamento da vigência não apenas atende aos pedidos de setores variados, mas também demonstra o compromisso das autoridades em promover um ambiente de entendimento nas relações trabalhistas. A expectativa é de que isso ajude a evitar decisões unilaterais, buscando soluções consensuais.

Por que essa prorrogação é importante para o setor de Comércio?

A regulamentação do trabalho em feriados é crucial tanto para empresários quanto para trabalhadores. Desde a publicação da Portaria nº 3.665/2023, o assunto gerou discussões importantes. Antes dessa alteração, as regras permitiam que os empregadores decidissem por conta própria sobre o trabalho nos feriados. Agora, com a exigência de acordo coletivo, o papel dos sindicatos se torna central novamente, buscando correção de distorções e um funcionamento do comércio que respeite as particularidades regionais e a legislação local.

Quais são os principais pontos da negociação coletiva?

A negociação coletiva é fundamental para assegurar um equilíbrio nas relações de trabalho. Entre os tópicos que serão discutidos estão:

Remuneração diferenciada para trabalho realizado em feriados.

para trabalho realizado em feriados. Folgas compensatórias para os funcionários que trabalham nesses dias.

para os funcionários que trabalham nesses dias. Definições sobre jornadas e limites de horário .

. Garantias de condições adequadas de trabalho e saúde ocupacional.

e saúde ocupacional. Respeito às normas específicas de cada município.

Essas discussões visam proteger os interesses dos trabalhadores enquanto permitem que as empresas planejem suas operações de forma segura.

O que muda para empresas e trabalhadores com a nova portaria?

A nova data de vigência da Portaria nº 3.665/2023 oferece um período extra para que empresas e trabalhadores alinhem expectativas. Durante esse tempo, recomenda-se que empregadores e sindicatos estabeleçam acordos, formalizando direitos e deveres.

A principal mudança será a restrição sobre a autorização para operar em feriados. A partir de março de 2026, estabelecimentos como lojas e shoppings só poderão abrir caso haja um acordo coletivo específico que permita essa operação, além de respeitar as normativas municipais. A violação dessas regras poderá acarretar sanções administrativas e trabalhistas.

Os sindicatos assumem um papel ativo na construção dos acordos.

Trabalhadores obtêm mais oportunidades para reivindicar compensações financeiras ou folgas.

As empresas necessitam reorganizar suas escalas e estratégias, levando em conta a nova legislação.

A importância do diálogo nas relações trabalhistas

A prorrogação da portaria é um exemplo de como o diálogo entre governo, empresas e trabalhadores pode fortalecer as relações de trabalho, garantindo segurança jurídica. A valorização das negociações coletivas dá legitimidade às decisões, promovendo um espaço onde é possível mediar as diferenças de interesse de forma justa.

Ao ampliar o prazo de aplicação da portaria, o governo demonstra abertura para aprimorar as regras, respeitando o papel dos sindicatos e priorizando soluções acordadas. Assim, durante as negociações que continuam, o setor de Comércio tem a chance de formular acordos que atendam às reais necessidades de todos os envolvidos, sempre em conformidade com as normativas federais e locais.