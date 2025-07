Aplicativos transformam a forma de compra dos brasileiros

Economizar nas compras do dia a dia é uma necessidade crescente, especialmente em tempos de preços altos. Uma alternativa que tem ganhado espaço é a utilização de aplicativos de cashback. Esses aplicativos devolvem uma parte do dinheiro gasto em compras online, pagamentos de boletos e até na digitalização de notas fiscais de supermercado. Com diferentes opções disponíveis, é importante saber escolher aquele que mais se adequa ao seu perfil.

O que é cashback e como funciona?

Cashback, que significa “dinheiro de volta”, é um programa em que o usuário recebe uma porcentagem do valor de suas compras. Isso ocorre por meio de parcerias entre os aplicativos e várias lojas ou serviços. Após realizar uma compra ou pagamento, uma parte do dinheiro gasto é devolvida, podendo ser transferida para a conta bancária, utilizada em novas compras ou até mesmo investida. Alguns apps também permitem que você receba cashback ao escanear notas fiscais de produtos adquiridos em supermercados e farmácias. Para garantir as recompensas, é essencial ativar o cashback seguindo as orientações de cada campanha.

Quais são os melhores aplicativos de cashback em 2025?

A escolha do aplicativo de cashback ideal varia conforme o perfil de consumo de cada pessoa. Veja a seguir alguns dos aplicativos mais populares e suas principais características:

Méliuz : Um dos aplicativos mais conhecidos no Brasil, o Méliuz oferece cashback em mais de 1.600 lojas, incluindo grandes varejistas como Americanas e Amazon. Ele também permite ganhar dinheiro ao escanear notas fiscais. O mínimo para saque é de R$ 20, que pode ser transferido via Pix. O cartão de crédito do Méliuz oferece cashback de até 2% em todas as transações.

PicPay : Funciona como uma carteira digital e permite cashback em pagamentos de boletos, recargas de celular e compras em lojas parceiras, como Netshoes e Natura. O valor do cashback é creditado em até 48 horas.

Cuponomia : Este aplicativo combina cupons de desconto com cashback em mais de 2.000 lojas, como Shopee e Mercado Livre. O resgate mínimo também é de R$ 20, e a interface do app é bastante elogiada por sua facilidade de uso.

RecargaPay : Destaca-se para quem precisa pagar contas ou fazer recargas de celular. Com um plano de assinatura, oferece até 10% de cashback em recargas e serviços diversos. O cashback é creditado diretamente na conta do aplicativo.

Ame Digital: É indicado para compras em lojas do grupo B2W, como Americanas e Submarino. Oferece cashback em compras e a possibilidade de transferências via Pix.

Como maximizar o cashback e evitar armadilhas?

Para tirar o máximo proveito dos aplicativos de cashback, é importante seguir algumas dicas práticas:

Ative o cashback antes da compra : Acesse a loja através do link do aplicativo para garantir que o benefício seja aplicado.

Leia as regras das campanhas : Cada promoção pode ter exigências específicas, como valores mínimos de compra.

Evite gastos impulsivos : Não compre apenas em função do cashback, pois isso pode levar a um desequilíbrio no seu orçamento.

Combine com cupons : Utilize cupons de desconto, quando possível, para aumentar sua economia.

Verifique a segurança: Certifique-se de usar aplicativos confiáveis e evite compartilhar informações pessoais em plataformas desconhecidas.

Preste atenção também ao prazo de crédito do cashback, que pode variar de 48 horas a 120 dias, dependendo do aplicativo. Por exemplo, o RecargaPay pode creditar imediatamente em algumas transações, enquanto o Méliuz pode levar até 15 dias para validar notas fiscais.

Vale a pena usar aplicativos de cashback?

Os aplicativos de cashback são uma ferramenta valiosa para quem quer economizar, especialmente para aqueles que fazem compras online com frequência ou utilizam serviços de pagamento. O Méliuz é ideal para quem deseja combinar compras e escaneamento de notas fiscais, enquanto o PicPay e o RecargaPay são ótimas opções para pagamentos do dia a dia. Cuponomia e Ame Digital se destacam nas compras online.

Utilizar mais de um aplicativo e comparar as porcentagens de cashback disponíveis pode resultar em uma economia significativa. Com planejamento, é possível transformar suas compras em oportunidades de economizar e atingir seus objetivos financeiros. Escolha o aplicativo que se encaixa no seu perfil e comece a economizar agora mesmo!