Mudança no pagamento do Bolsa Família em julho chama atenção

O Bolsa Família realiza os pagamentos de forma organizada, baseando-se no último dígito do Número de Identificação Social (NIS) dos beneficiários. Em julho de 2025, os depósitos começam no dia 18 e ocorrem nos últimos 10 dias úteis do mês, assim, os pagamentos são escalonados. Essa abordagem ajuda a evitar filas em bancos e facilita o acesso ao dinheiro, que é depositado na conta poupança social digital da Caixa Econômica Federal. Os valores permanecem disponíveis para saque ou movimentação por até 120 dias, oferecendo flexibilidade aos beneficiários.

Para garantir que o pagamento ocorra sem problemas, é fundamental que os beneficiários verifiquem o último dígito de seu NIS. Essa informação determina a data específica do depósito.

Datas de Pagamento do Bolsa Família em Julho de 2025

O calendário de pagamentos de julho de 2025 é organizado conforme o dígito final do NIS. Beneficiários com NIS terminado em 1 recebem primeiro, enquanto aqueles com final 0 são os últimos a receber. As datas são as seguintes:

Final do NIS 1 : 18 de julho

: 21 de julho Final do NIS 3 : 22 de julho

: 23 de julho Final do NIS 5 : 24 de julho

: 25 de julho Final do NIS 7 : 28 de julho

: 29 de julho Final do NIS 9 : 30 de julho

Esse método evita aglomerações nas agências, principalmente em cidades com alta demanda por serviços bancários.

Quem Pode Receber o Bolsa Família em 2025?

O Bolsa Família destina-se a famílias em situação de pobreza ou extrema pobreza que estão inscritas no Cadastro Único (CadÚnico). Para se qualificar, a renda per capita da família deve ser de até R$ 218 por mês. Além disso, é necessário atender a algumas condições, como a frequência escolar de crianças e adolescentes de 4 a 17 anos, acompanhamento pré-natal para gestantes e a atualização da vacinação infantil.

Algumas ações são essenciais para a manutenção do benefício:

Atualizar os dados no CadÚnico a cada dois anos, informando mudanças de endereço, renda ou composição familiar.

Assegurar a matrícula escolar e acompanhamento de saúde, incluindo vacinação e monitoramento nutricional.

Procurar um Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) para fazer o cadastramento ou atualização de dados.

Manter essas informações atualizadas é crucial para evitar a suspensão do benefício.

Como Consultar o Calendário e o Saldo do Bolsa Família?

Consultar as datas de pagamento e o saldo do Bolsa Família é simples e pode ser feito através de canais oficiais:

Aplicativo Bolsa Família : Disponível para Android e iOS, oferece acesso às datas e saldos.

Aplicativo Caixa Tem : Permite verificar movimentações e datas de depósito.

: Permite verificar movimentações e datas de depósito. Site da Caixa Econômica Federal : Informações detalhadas e calendário oficial estão disponíveis.

Central 121 : Canal do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social para tirar dúvidas.

Central 111: Suporte da Caixa para questões sobre saques e cartões.

Em situações de emergência, como calamidades públicas em municípios específicos, os pagamentos podem ser antecipados para o primeiro dia do calendário, independentemente do NIS.

Importância do Pagamento Escalonado do Bolsa Família

A estratégia de pagamentos escalonados é fundamental para garantir um fluxo organizado nos bancos, reduzindo filas, especialmente em áreas densamente povoadas. Com a distribuição dos depósitos ao longo de 10 dias úteis, o programa evita a sobrecarga no sistema bancário e melhora o acesso dos beneficiários. Essa injeção gradual de recursos também impulsiona a economia local, beneficiando pequenos comerciantes e prestadores de serviços. Em suma, o calendário de pagamentos do Bolsa Família reforça sua eficácia como uma importante ferramenta de proteção social e planejamento financeiro.