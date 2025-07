Nio anuncia lançamento do SUV Onvo L90 para 31 de julho na China

A Onvo, a divisão da Nio focada em SUVs familiares, está prestes a dar um grande passo com o lançamento do seu modelo L90. A estreia está marcada para o dia 31 de julho e a pré-venda já começou desde o dia 10. Para quem está na expectativa, as primeiras unidades começam a ser entregues em 1º de agosto, então, preparem-se para conhecer esse novo carro que promete agradar.

O L90 inicia sua jornada no mercado com um preço de RMB 279.900, o que dá cerca de US$ 39 mil. Uma das novidades interessantes é que quem optar pelo aluguel da bateria, através do sistema BaaS, vai pagar RMB 193.900. E a boa notícia é que, com o lançamento oficial, o preço pode ficar ainda mais acessível.

Modelos e Versões

Esse SUV vai estar disponível em versões de seis e sete lugares, mas a Onvo já avisou que vai priorizar a versão de seis assentos. A de sete lugares deve chegar um pouco depois. E não para por aí! A Onvo também já está preparando o L80, que será uma versão de cinco lugares do L90, com chegada prevista para o final do ano.

O lançamento do L90 acontece numa boa época, já que logo após vem o Li i8, um SUV totalmente elétrico da Li Auto, que vai ser apresentado no dia 29 de julho. A Li é conhecida por seus modelos híbridos e agora está entrando de vez no mundo dos elétricos. O i8 também terá capacidade para seis ocupantes e está com entregas marcadas para o fim de agosto, com preços que devem variar de RMB 350.000 a RMB 400.000. Isso já está gerando comparações nas redes sociais, com muitos achando o Onvo L90 uma opção mais vantajosa.

Comparativos e Expectativas

As comparações entre os dois modelos estão fervendo nas redes. O visual moderno do Onvo L90, seu design leve e o preço mais em conta estão chamando atenção. A diferença de preço que foi notada é de cerca de RMB 70.100, ou 25%. Esse apelo econômico parece estar fazendo a diferença para quem está em busca de um SUV.

O mercado reagiu positivamente ao L90. Desde o início da pré-venda, as ações da Nio subiram 33%, alcançando US$ 4,64 em um dos pregões mais recentes. Isso é um indicativo de que a expectativa em torno do modelo é alta!

Produção e Concorrência

A Nio também está fortalecendo sua estrutura. A terceira fábrica da empresa deve começar as operações em setembro, com planos para produzir o L90 em larga escala. Isso provavelmente ajudará a reduzir preços ainda mais.

Enquanto isso, outras marcas chinesas estão acelerando lançamentos também. A BYD vai revelar o Sealion 06 no próximo dia 24, e a Geely já colocou no mercado versões mais baratas do Galaxy A7. Portanto, o setor de SUVs elétricos na China está bem agitado e a disputa promete ser quente, especialmente entre o Onvo L90 e o Li i8.

A galera que busca espaço, tecnologia e um bom preço certamente vai ter ótimas opções pela frente!