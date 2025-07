Cinco profissões lucrativas sem a necessidade de diploma

Gestor de Tráfego Pago Os gestores de tráfego pago são responsáveis por criar e otimizar anúncios em plataformas como Google Ads e Meta Ads, ajudando empresas a atrair clientes pela internet. Profissionais iniciantes podem ganhar de R$ 7 mil a R$ 10 mil, enquanto aqueles mais experientes, especialmente com clientes de fora do Brasil, podem alcançar até R$ 15 mil. Para entrar na área, cursos rápidos disponíveis em plataformas como Udemy ou Hotmart, que custam entre R$ 150 e R$ 600, podem ser um bom começo. A função pode ser executada de forma totalmente remota, desde que tenha um computador e acesso à internet.

Técnico em Manutenção de Drones

Com o crescimento do uso de drones em diversas áreas como agricultura, filmagens e logística, a demanda por técnicos especializados tem aumentado. Esses profissionais são responsáveis pela manutenção e configuração dos equipamentos, com salários que variam entre R$ 7 mil e R$ 12 mil, especialmente no setor do agronegócio. Cursos de formação, que podem ser realizados em instituições como o Senai, custam entre R$ 500 e R$ 2.000 e têm duração de 3 a 6 meses. Para se destacar, é importante ter conhecimento em eletrônica e experiência com simuladores de voo, como o DJI Flight Simulator.