Dafra lança moto abaixo de R$ 20 mil com tecnologia inovadora

A nova Dafra NHX 190 2025 chegou ao Brasil, prometendo revolucionar o mercado de motocicletas de baixa e média cilindrada. Com um motor monocilíndrico de 190 cc, o modelo é apresentado como uma opção acessível, custando menos de R$ 20 mil. Esta moto se destaca não apenas pelo preço, mas também pela combinação de tecnologia moderna e desempenho confiável, atraindo motociclistas em busca de economia sem abrir mão de estilo.

A NHX 190 é ideal tanto para o uso diário nas cidades quanto para pequenas aventuras fora delas. Seu motor oferece 17,5 cavalos de potência, apresentando tecnologia de injeção eletrônica e refrigeração a ar, o que proporciona uma otimização na queima de combustível e economiza energia. Essa eficiência é essencial para quem utiliza a moto no dia a dia, pois significa menos paradas para abastecimento.

Outro ponto positivo da NHX 190 é sua durabilidade. A construção robusta do motor facilita manutenção, algo valorizado por usuários que desejam minimizar custos operacionais. Assim, essa nova motocicleta combina agilidade no trânsito e baixo custo de operação, tornando-se uma opção atraente tanto para novatos quanto para pilotos mais experientes.

Em termos de preço, a NHX 190 se posiciona como uma das melhores ofertas do setor. Com um valor abaixo de R$ 20 mil, ela compete diretamente com modelos como a Honda CG 160 e a Yamaha Fazer 150. No entanto, a Dafra se destaca ao oferecer recursos que geralmente não estão disponíveis nessa faixa de preço, como um painel digital, iluminação LED e um sistema de freios combinados (CBS). Esses itens agregam valor ao produto, especialmente para quem está comprando sua primeira moto ou buscando um upgrade.

O painel digital da NHX 190 é uma adição prática, oferecendo informações como velocímetro, conta-giros, indicador de marcha e consumo médio. A iluminação full LED, presente em faróis, lanternas e piscas, não apenas moderniza o design, mas também melhora a visibilidade durante a condução.

No que tange à segurança, o sistema de freios combinados (CBS) distribui a força de frenagem entre as rodas, aumentando a estabilidade em situações de emergência. Além disso, o chassi reforçado e a suspensão projetada para o piso brasileiro oferecem maior conforto e segurança, especialmente em ruas irregulares.

Em resumo, a Dafra NHX 190 2025 é uma escolha atraente para quem busca uma moto que une eficiência, preço acessível e tecnologia de ponta. Com um motor que atende bem às necessidades urbanas e recursos que elevam o padrão de segurança e conforto, essa motocicleta se posiciona como uma opção inteligente para motociclistas que desejam um meio de transporte prático e econômico.