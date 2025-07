Preço, ficha técnica e equipamentos do Fipe Carros

A Chevrolet S10 Z71 2026 chega com uma pegada mais aventureira e um visual que chama a atenção, posicionando-se logo abaixo da versão topo de linha, a High Country. O preço sugerido é de R$ 314.290. Mesmo com esse estilo mais robusto, a mecânica é a mesma das outras versões, com um motor 2.8 turbodiesel que pode carregar até 1 tonelada de carga. Se você costuma pegar estrada, sabe a importância de uma caminhonete potente.

Esse motor entrega 207 cavalos de potência, disponível com câmbio automático de 8 marchas ou manual de 6 marchas. O torque varia um pouco conforme o modelo: são 52 kgfm na automática e 46,9 kgfm na manual. E a tração 4×4 garante que a S10 encare terrenos desafiadores sem dificuldades. Para os curiosos sobre desempenho, a versão automática faz de 0 a 100 km/h em 9,4 segundos — uma ótima notícia para quem gosta de uma aceleradinha no asfalto.

Apesar dessa atualização, a S10 ainda enfrenta concorrência acirrada no mercado. Em junho de 2025, foram emplacadas apenas 2.612 unidades, enquanto a Ford Ranger ficou um pouco à frente, com 2.961. A líder do segmento, a Toyota Hilux, vendeu 4.576 unidades no mesmo mês. Quem sabe a nova Z71 vai conquistar mais corações!

Principais equipamentos da Chevrolet S10 Z71 2026

A S10 Z71 2026 já vem equipada com adesivos Z71 nas laterais da caçamba, além de bancos com acabamento premium e carregador de celular por indução. Os cintos de segurança, vermelhos, dão aquele toque esportivo, enquanto as duas entradas USB traseiras (uma USB-C e outra USB-A) são bem práticas para quem viaja em grupo.

As novidades não param por aí! Ela tem estribos laterais exclusivos, faróis e lanternas em LED, rack de teto e rodas de liga leve aro 18” com design diferenciado. E quem curte música vai adorar o sistema de som com quatro alto-falantes e dois tweeters, além do volante com revestimento premium — um charme extra para quem passa tempo no volante.

No quesito segurança, a S10 não deixa a desejar. Com seis airbags (frontais, laterais e de cortina), freios ABS nas quatro rodas e controle eletrônico de estabilidade, você pode rodar com mais tranquilidade. A central multimídia MyLink, com tela de 11″ sensível ao toque, é compatível com Android Auto e Apple CarPlay, então é fácil se conectar à sua playlist favorita antes de pegar a estrada.

Outros itens práticos incluem câmera de ré digital de alta definição, coluna de direção ajustável em altura e profundidade, controle de velocidade em descidas e direção elétrica progressiva. O painel de instrumentos é digital, com tela de 8″ e três modos de personalização. E para facilitar ainda mais, a S10 conta com Wi-Fi integrado, permitindo conexão simultânea de até sete dispositivos — perfeito para manter todos entretidos em uma viagem mais longa.

Ficha técnica da Chevrolet S10 Z71 2026

Motor 2.8 Câmbio Automática, 8 marchas Tração 4×4 Integral Parcial Potência 207 cv a 3600 rpm Torque 52 kgfm a 2000 rpm (D) Velocidade Máxima 180 km/h Aceleração (0-100 km/h) 9,4 s Consumo na Cidade 9,5 km/l (D) Consumo na Estrada 11,4 km/l (D) Comprimento 5360 mm Largura 1870 mm Altura 1780 mm Entre-eixos 3090 mm Capacidade do Tanque 76 litros Carga Útil 1000 kg Rodas e Pneus Liga leve, 265/60 R18 Sistema de Áudio MyLink Tela Multimídia 11″ sensível ao toque Número de Alto-falantes 4 Espelhamento com Smartphone Apple CarPlay + Google Android Auto

É bastante recurso para uma picape que promete atender tanto quem usa no dia a dia quanto quem transmite aquele espírito aventureiro!