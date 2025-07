Bitcoin em alta, mas analista prevê correção à vista

O bitcoin começou a semana com um desempenho positivo, mantendo sua trajetória de alta. No entanto, analistas apontam que o mercado de criptomoedas pode estar sobrecarregado, o que pode levar a correções de preço. Essas correções podem apresentar boas oportunidades de compra antes que novos aumentos nos preços aconteçam.

O analista Alan dos Santos, da PhiCube, observa que o bitcoin está operando próximo a um nível de suporte em torno de US$ 116 mil. Se o bitcoin perder esse suporte, há a possibilidade de que seu preço retorne para a faixa de US$ 112 mil.

Adicionalmente, o mercado de criptomoedas está atento a notícias de natureza econômica que podem impactar os investimentos. Uma das principais preocupações é a implementação de novas tarifas nos Estados Unidos, programada para entrar em vigor no dia 1º de agosto. Em virtude disso, a recomendação de especialistas é manter cautela nas decisões de compra e venda.

No último episódio de um programa especializado sobre criptomoedas, o analista discute as tendências do bitcoin, avaliando cenários prováveis para a semana. Ele também menciona duas altcoins, ou criptomoedas alternativas, que merecem atenção: Ethereum e Solana.

O Ethereum (ETH) conseguiu superar a resistência de US$ 2.800 e está em uma trajetória de valorização. Neste momento, o ativo se encaminha para testar a região dos US$ 4 mil, um patamar que foi alcançado em dezembro de 2023. Analistas sugerem que, antes de novas compras, é prudente esperar uma correção de preço até a faixa de US$ 3.350. Caso o preço rompa os US$ 4 mil, qualquer correção que ocorra acima desse valor pode ser uma boa oportunidade para os investidores.

Por sua vez, a Solana (SOL) rompeu uma resistência entre US$ 185 e US$ 190, criando espaço para uma valorização que pode chegar até os US$ 270. Alan dos Santos ressalta que o futuro desse ativo dependerá de como ele se comportará após essa movimentação de preço.

Assim, é um momento de atenção tanto para as oportunidades quanto para os riscos no mercado de criptomoedas.