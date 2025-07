BYD lançará marca de luxo Yangwang na Europa

A BYD está prestes a dar um passo ousado na Europa com a chegada da Yangwang, sua nova marca de carros ultraluxuosos. A expectativa é que essa estreia aconteça logo após o lançamento da Denza no continente, previsto para o início de 2026. Essa novidade foi confirmada pela vice-presidente da BYD, Stella Li, em entrevista à revista britânica Autocar.

Modelos para Impactar

A estratégia da BYD é atacar com tudo, começando pelos modelos U8 e U9. O U8 é um SUV robusto, ideal para quem gosta de uma aventura fora da estrada, enquanto o U9 é um superesportivo elétrico para quem busca emoção nas pistas. E não para por aí: um sedã elétrico, o U7, também está na mira para um lançamento futuro.

Concorrência de Peso

Quando a Yangwang desembarcar por lá, será a primeira marca chinesa a entrar no seleto clube dos fabricantes de luxo, brigando ombro a ombro com gigantes como Bentley e Ferrari. A principal dúvida que fica é: os preços vão seguir os padrões mais acessíveis da China ou vão acompanhar o custo elevado das marcas tradicionais?

É bom lembrar que questões como a conversão dos veículos para volante à direita e os impostos sobre elétricos – que podem chegar a 17% na Europa – podem encarecer os Yangwang. Isso pode acabar tirando um pouco do apelo de custo-benefício que a marca oferecerá.

Primeiros Passos e Preços

A Yangwang foi oficialmente apresentada ao público em 5 de janeiro de 2023, parte da estratégia da BYD para atuar no mercado premium. Na China, os preços dos modelos começam em 1 milhão de yuans, o que dá em torno de US$ 139 mil. O U8 já está disponível nas lojas desde setembro de 2023, e o U9 chegou em fevereiro de 2024, com um preço inicial de 1,68 milhão de yuans. E temos ainda o U7, que promete ser uma opção mais acessível, a partir de 628 mil yuans, lançada em março de 2025.

Tecnologia de Ponta

A linha Yangwang é equipada com a tecnologia e4, que inclui quatro motores elétricos, totalizando mais de 1.000 cavalos de potência. Essa tecnologia também aparece em outros modelos da BYD, como o Song L GT. Para quem gosta de potência, esses números certamente chamam a atenção!

Novidades em Desenvolvimento

Durante o Salão de Xangai, a Yangwang mostrou o U8L, uma versão ampliada do SUV U8, perfeita para quem busca mais espaço e conforto, garantindo que mesmo em um carro de luxo, o conforto não fique de lado.

Mesmo com preços altos e um foco claro em um nicho específico, a Yangwang vendeu 205 veículos em junho de 2025. Isso mostra uma queda de quase 51% em comparação com o mesmo mês do ano anterior, mas um crescimento de 47% se compararmos com maio. A divisão das vendas contou com 132 unidades do U7, 64 do U8 e apenas 9 do U9.

E para quem está de olho no Brasil, vale lembrar que a BYD enfrenta algumas restrições por aqui; a venda de veículos 4G, por exemplo, está interditada por decisão judicial.