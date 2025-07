Aplicativo ideal para reduzir despesas em supermercados em 2025

Com a alta nos preços dos supermercados, muitas famílias estão em busca de maneiras de economizar nas compras. Em 2025, os aplicativos que oferecem cashback, cupons e descontos em alimentos próximos ao vencimento estão mudando a forma como fazemos nossas compras, permitindo economia sem comprometer a qualidade. Este texto detalha como você pode reduzir seus gastos no mercado de forma simples, utilizando ferramentas digitais eficazes.

O que são aplicativos de economia para supermercado?

Esses aplicativos são plataformas digitais que oferecem diversas opções para economizar. Algumas funcionalidades incluem cashback, onde o usuário recebe uma parte do valor da compra de volta, cupons que podem ser usados em descontos e informações sobre preços de alimentos próximos ao vencimento em supermercados. Existem ainda aplicativos que permitem tirar fotos de notas fiscais para ganhar dinheiro de volta, além de outros que conectam os consumidores a promoções em lojas específicas. Em um cenário em que a inflação dos alimentos chegou a 2,3% no último ano, essas ferramentas se tornam essenciais para ajudar a manter o orçamento familiar sob controle, seja nas compras online ou nas lojas físicas.

Melhores aplicativos para economizar em 2025

Aqui estão alguns dos aplicativos mais eficazes para reduzir os gastos no supermercado:

Méliuz: Este app é bastante popular no Brasil. Ele oferece cashback em compras online, e também permite que os usuários escaneiem notas fiscais de supermercados para ganhar dinheiro de volta. Durante julho de 2025, por exemplo, o app teve campanhas que ofereciam até 20% de cashback em produtos da Nestlé. O mínimo para resgatar o valor é de R$ 20, via Pix. Ibotta: Embora seja mais conhecido nos Estados Unidos, o Ibotta também pode ser utilizado por brasileiros que compram em grandes varejistas. O funcionamento é simples: você ativa ofertas antes da compra, escaneia o recibo e recebe reembolsos. O saque é a partir de US$ 20, podendo ser feito via PayPal ou cartões-presente. Flashfood: Este aplicativo é ideal para quem procura alimentos frescos com grandes descontos. Ele oferece produtos próximos ao vencimento com até 50% de desconto, mas sua presença no Brasil ainda é limitada, embora esteja crescendo em parceria com lojas locais. Flipp: O Flipp permite comparar preços e acessar cupons digitais de mais de 2.000 lojas, facilitando a criação de listas de compra. Usuários relatam economias de até 20% nas compras semanais. Too Good To Go: Este app tem um foco especial em reduzir o desperdício de alimentos. Ele oferece "sacolas surpresa" com itens excedentes de supermercados e padarias a preços baixos. Já está disponível em várias cidades grandes, como São Paulo.

Dicas para economizar mais com esses aplicativos

Para aproveitar ao máximo os aplicativos e aumentar suas economias, algumas estratégias podem ser úteis:

Planeje suas compras : Utilize o Flipp para comparar preços entre lojas próximas e ativar cupons antes de sair.

Use cashback de forma cumulativa : Tente utilizar o mesmo recibo em diferentes aplicativos, como o Méliuz e o Ibotta, para maximizar as recompensas.

Compre alimentos próximos ao vencimento : Aplicativos como Flashfood e Too Good To Go oferecem descontos elevados em produtos que precisam ser vendidos rapidamente.

Evite compras por impulso : Use listas de compras no Flipp ou Méliuz para focar exatamente no que você precisa.

Acompanhe promoções semanais: Muitos aplicativos atualizam suas ofertas em um dia específico da semana, como às quintas-feiras. Verifique as novidades antes de ir às compras.

Além disso, considere usar aplicativos em conjunto com cartões de fidelidade de supermercados, que oferecem descontos diretos no caixa.

Cuidados ao utilizar aplicativos de cashback e descontos

Apesar de suas vantagens, é importante tomar alguns cuidados:

Verifique a disponibilidade : Alguns aplicativos podem não estar disponíveis em todas as regiões. Confira se as lojas parceiras estão na sua cidade.

Leia as condições de uso : Algumas ofertas exigem que você compre marcas específicas ou atinjam um valor mínimo.

Controle seus gastos : É fácil se deixar levar por ofertas, mas é essencial comprar de maneira consciente para não obter prejuízo.

Cuide da segurança dos seus dados: Priorize aplicativos confiáveis que utilizam criptografia para proteger suas informações.

Outras formas de economizar

Se os aplicativos não são a sua preferência, existem outras estratégias para economizar. Programas de fidelidade de supermercados, como o Clube Extra ou Pão de Açúcar Mais, oferecem descontos exclusivos. Além disso, considere comprar em dias que costumam ter promoções, como quartas-feiras, ou em atacarejos, que oferecem preços mais baixos em grandes quantidades.

Conclusão

Economizar no supermercado em 2025 pode ser mais fácil com o uso de aplicativos como Méliuz, Ibotta, Flashfood, Flipp e Too Good To Go. Essas ferramentas ajudam a aliviar o impacto da inflação no seu orçamento. Planeje suas compras, combine diferentes aplicativos e aproveite promoções para maximizar suas economias. Experimente os aplicativos que mais se adaptam ao seu estilo de compras e comece a poupar hoje mesmo em sua próxima visita ao mercado.