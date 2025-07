A ascensão de Zendaya: o que realmente a impulsionou?

Zendaya: Uma Trajetória de Sucesso e Influência

Zendaya é um nome que se destaca por seu talento e impacto cultural. Desde suas primeiras aparições na televisão até o reconhecimento em Hollywood, a artista conquistou um lugar especial na vida de muitas pessoas. Com uma fortuna estimada em 25 milhões de dólares até 2025, ela quebra os padrões e atua não apenas como atriz, mas também como influenciadora de moda e defensora de causas sociais. Vamos entender melhor sua jornada e o que a torna tão especial.

Início da Carreira

A carreira de Zendaya começou cedo. Aos 14 anos, ela foi escalada para o papel de Rocky Blue na série Shake It Up, do Disney Channel, estreando em 2010. O seu talento e entusiasmo rapidamente chamaram a atenção. Em 2013, lançou seu primeiro álbum, com o sucesso “Replay”, que chegou ao Top 40 da Billboard Hot 100. No entanto, foi sua transição para papéis mais complexos, como MJ em Spider-Man: Homecoming, em 2017, que a ajudou a se firmar como uma atriz de destaque em Hollywood. Seu envolvimento com projetos impactantes, como Euphoria, consolidou ainda mais sua reputação.

Estilo Único

Zendaya é amplamente reconhecida como um ícone de moda. Em parceria com o estilista Law Roach, ela se destaca em eventos de gala e tapetes vermelhos, combinando looks que vão desde vintage até alta-costura. Seus vestidos temáticos em estreias de filmes como Spider-Man e Dune costumam se tornar virais nas redes sociais. Além disso, ela é embaixadora de marcas renomadas como Lancôme e Valentino, refletindo sua autenticidade nas atuações e no estilo.

Conquistas e Reconhecimentos

Aos 28 anos, Zendaya já conquistou prêmios significativos. Ela venceu duas vezes o Emmy por sua performance como Rue em Euphoria, tornando-se a mais jovem a ganhar o prêmio de Melhor Atriz em Drama. Seus papéis em filmes como Dune e Challengers demonstram sua versatilidade no cinema. Entre suas principais conquistas estão:

Dois Emmy Awards por Euphoria (2020 e 2022).

Spider-Man: No Way Home, que arrecadou 1,9 bilhão de dólares mundialmente.

Capa de revistas renomadas como Vogue e Elle.

Seu álbum de estreia já passou de 100 milhões de streams.

Influência Cultural e Social

Zendaya utiliza sua plataforma para promover inclusão e diversidade. Ela é uma voz ativa na representação de pessoas negras em Hollywood e apoia movimentos como o Black Lives Matter. Sua linha de moda, Daya by Zendaya, prioriza a inclusão de tamanhos diversos. Além disso, aborda temas como saúde mental, conectando-se de forma autêntica com seus fãs por meio de sua atuação.

Fontes de Riqueza

A fortuna de Zendaya é reflexo de seu sucesso em diversas áreas. Ela ganha com papéis em grandes produções cinematográficas, como Spider-Man e Dune, além de contratos com marcas de renome. Sua produtora, Monster Media, também contribui para seus lucros com projetos como Challengers. Apesar de sua riqueza, a artista mantém um perfil discreto e continua a investir em causas sociais e em sua carreira.

Um Futuro Brilhante

Zendaya continua em ascensão, sempre se reinventando. Projetos futuros, como a terceira temporada de Euphoria e a possibilidade de Dune 3, mantêm os fãs empolgados. Sua influência no mundo da moda e do cinema está em constante crescimento, incluindo colaborações como uma coleção cápsula com a marca On. Com uma fortuna estimada em 22 milhões de dólares, Zendaya continua a redefinir o que significa ser uma estrela contemporânea.