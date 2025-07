Flagra do novo Jeep Commander 2026 sem camuflagem

Depois de muito tempo circulando disfarçado, o Jeep Commander 2026 foi flagrado sem camuflagem, mostrando seu visual pronto para o mercado. As fotos que vazaram, compartilhadas pelo perfil @placaverde, mostram o SUV com placas brasileiras, o que indica que já estamos quase lá para o lançamento oficial. O registro foi feito na Argentina, mas quem conhece o cenário automotivo sabe que o Brasil é um dos focos da Jeep.

O visual da nova versão traz mudanças que fazem a diferença. O para-choque dianteiro ganhou um redesenho moderno, com novas entradas de ar e faróis de neblina. A grade frontal agora tem um acabamento preto brilhante que, convenhamos, dá um charme extra. Nas laterais, as rodas têm novos desenhos e estarão disponíveis em tamanhos de 18 ou 19 polegadas, dependendo da versão. E na traseira, o destaque vai para a faixa de LED que conecta as lanternas com um novo grafismo. Um toque de sofisticação que você vai notar logo de cara.

Híbrido na Jogada

Uma das maiores novidades do Commander 2026 é a eletrificação. A Jeep está apostando em uma versão híbrida leve (MHEV) com tecnologia de 48V, que deverá estrear no mercado em 2026. Esse sistema fará parte da nova linha “Bio-Hybrid” da Stellantis, e a fábrica de Goiana (PE) está recebendo um investimento de impressionantes R$ 13 bilhões até 2030. Isso mostra que a Jeep tá levando a sério essa transição.

Enquanto a versão híbrida não chega, o Commander continuará com a sua atual gama de motores. O 1.3 turbo T270 flex com 176 cv, o 2.2 turbodiesel com 200 cv e o 2.0 turbo Hurricane a gasolina que entrega 272 cv vão continuar disponíveis. A versão híbrida vai usar o motor 1.3 T270, mas com o apoio de um motor elétrico de 30 cv, ajudando especialmente nas partidas rápidas. E o câmbio? Um automatizado de dupla embreagem com seis marchas, perfeito para tornar a experiência ao volante ainda mais fluida.

Preços e Equipamentos

Atualmente, o preço inicial do Commander é de R$ 231.490 na versão Longitude T270 e pode chegar até R$ 340.990 na top de linha Blackhawk Hurricane 4×4. Com a nova reestilização e a chegada da motorização híbrida, é provável que esses preços subam um pouquinho. Prepara o bolso!

Uma novidade que vai agradar os fãs de tecnologia é a inclusão da câmera 360º. Um item muito pedido pelos usuários e que finalmente vai estar presente. Além disso, há expectativa de melhorias nos revestimentos dos bancos e um acabamento interno que promete ser ainda mais sofisticado. Quem dirige em cidade grande sabe como isso faz diferença, especialmente quando está aprendendo a manobrar em vagas justas.

Interior Modernizado

Embora ainda não tenhamos visto o interior, é provável que o Commander siga a linha do Renegade reestilizado. A ideia é implementar mais tecnologia, com um sistema de multimídia atualizado e novas combinações de cores e texturas. Pequenos ajustes, mas que podem tornar a experiência a bordo bem mais agradável.

Com as novas regras de IPI afetando veículos puramente a diesel, a eletrificação se torna imprescindível para o futuro do Commander. Mesmo que a opção diesel permaneça por enquanto, a tendência é que a linha híbrida ganhe mais destaque nos próximos anos. E isso está alinhado com a transformação que estamos vendo no setor automotivo no Brasil.

Agora é aguardar e ver o que mais a Jeep tem na manga para o lançamento do Commander 2026!