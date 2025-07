Mitsubishi projeta crescimento de 27% em 2025 com nova Triton

A Mitsubishi no Brasil, apesar de não estar no auge globalmente, tem motivos para sorrir. Nos primeiros seis meses de 2025, a marca japonesa experimentou um crescimento significativo nas vendas, passando de 10.538 para 13.368 unidades. Isso representa um aumento de 26,9% em relação ao ano anterior e inclui todos os modelos da linha atual. Mas o grande destaque foi a picape Triton, que, após uma renovação no final de 2024, emplacou 3.793 unidades, contribuindo para um surto de 41,7% na venda de picapes da marca.

Triton 2026 deu o que falar nas picapes

Agora, falando da Triton 2026, a picape passou por uma reestilização que deixou seu nome anterior, L200, no passado. Em termos de tamanho, ela tem 5.360 mm de comprimento, 1.930 mm de largura e uma altura de 1.815 mm, com um entre-eixos de 3.130 mm. Com 222 mm de altura livre do solo, ela se mostra imbatível quando o assunto é enfrentar terrenos difíceis.

A caçamba, com dimensões internas de 1.555 mm de comprimento, 1.545 mm de largura e 525 mm de altura, é perfeita para quem precisa de espaço. E a Triton pode ser encontrada em seis versões, com preços que vão de R$ 255.990 na configuração GLS até R$ 335.990 na versão Katana, recheada de detalhes que a fazem brilhar.

Todas as versões vêm equipadas com um motor 4N16 Super High Power (SHP) a diesel, com quatro cilindros. Ele entrega 205 cv e um torque máximo de 47,9 kgf.m. Quem dirige em estrada de chão sabe como é importante um motor responsivo nessas condições.

Eclipse Cross mostrou força no segmento de SUVs

Mudando de marcha para o Eclipse Cross, que é um dos SUVs médios mais legais do mercado, ele teve um crescimento de 7,3%, com 4.274 unidades emplacadas no primeiro semestre. Isso é bem legal, considerando que ele tem uma aparência de cupê atraente e práticas muito boas.

Os preços começam em R$ 169.990 para a versão Rush e podem chegar até R$ 225.990 na versão HPE-S Black 4×4. As versões mais em conta agora têm uma nova central multimídia de 10". E se você optar pelas versões mais caras, vai encontrar uma tela de 12" e integração sem fio, que sempre ajuda a evitar aqueles fios bagunçados.

Por dentro, todas vêm com um motor 1.5 turbo de 165 cv, e a sensação ao dirigir é sempre suave, graças ao câmbio automático CVT, que simula 8 marchas. É um SUV que tem 473 litros de capacidade no porta-malas, então, para quem viaja com a família, isso é um presente.

Pajero Sport conquistou novos admiradores

Agora, vamos falar do Pajero Sport, que também está fazendo bonito. Ele teve um aumento de 9,1% em emplacamentos nos primeiros seis meses de 2025, e é um modelo que já mostrou sua força desde 2019. Vem em quatro versões, com preços que começam em R$ 355.990 e podem chegar até R$ 432.990.

Equipado com um motor 2.4 turbodiesel de quatro cilindros, ele entrega 190 cv e tem um câmbio automático de oito marchas. Ele é ideal para quem precisa de um veículo robusto, com tração 4×4 e ainda faz bonito na cidade.

Outlander PHEV traz uma nova era

E não podemos esquecer do Outlander PHEV, que marca o retorno da Mitsubishi no mercado híbrido brasileiro. Com investimento pesado na fábrica de Catalão (GO), a marca trouxe esse SUV médio grande, que acomoda até sete lugares. A capacidade do porta-malas varia muito, indo de 217 litros com todos os assentos em uso, até 756 litros com a segunda fileira rebatida, com certeza um ponto a se considerar para quem viaja com a família.

O preço do Outlander começa em R$ 374.990 e vai até R$ 389.990, oferecendo uma boa opção para quem busca um SUV híbrido em meio a concorrência cada vez mais acirrada.

Essas novidades da Mitsubishi mostram que estamos em um momento de crescimento e inovação. Quem é apaixonado por carros sabe que é sempre bom ter novas opções na mesa!