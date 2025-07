GM revela condições para o retorno do Camaro às ruas

O Chevrolet Camaro é um ícone entre os muscle cars, mas a notícia não é das melhores: ele saiu de linha no final de 2023. A última unidade produzida, um ZL1 1LE com câmbio manual, encerrou sua trajetória em Lansing, Michigan. Apesar de algumas promessas de um retorno futuro, a verdade é que os caminhos do Camaro ainda são incertos. O vice-presidente global da Chevrolet, Scott Bell, comentou que “isso não é o fim da história do Camaro”, mas a realidade atual sugere o contrário.

Desde a sua saída, as notícias em torno do Camaro têm sido escassas. Recentemente, surgiram rumores de que a equipe de desenvolvimento da Chevrolet havia sugerido um novo modelo, mas a ideia foi rapidamente engavetada pelos executivos. O motivo? Vendas em queda e projeções de lucros que não convencem. Quem já pegou trânsito sabe como é desgastante ver um carro tão amado assim enfrentando dificuldades.

O Camaro já passou por altos e baixos ao longo de sua história. Produzido ininterruptamente de 1967 a 2002, ele sobreviveu até a crises, como a do petróleo. Voltou a brilhar em 2010 com uma nova proposta, inspirada nos clássicos dos anos 60 e 70. Mas a sexta geração, que começou sua jornada em 2015, enfrentou um tombo nas vendas. Em 2016, eram mais de 70 mil unidades vendidas nos EUA, enquanto em 2024 esse número despencou para apenas 5.859. Para um carro que dominou as ruas, a despedida foi bem discreta.

Mas a Chevrolet não está jogando a toalha ainda. Em julho deste ano, o presidente da GM, Mark Reuss, mencionou que um possível retorno do Camaro ainda é uma opção, desde que siga a linha com “belezas, algum nível de funcionalidade e, claro, a diversão de dirigir”. Isso mostra que, apesar das dificuldades, a paixão pelo Camaro ainda é forte.

O mercado automotivo está em transformação. Os muscle cars estão perdendo espaço, e a concorrência também sente isso. Um exemplo é o Ford Mustang Mach-E, um SUV elétrico que, em 2024, vendeu mais do que o Mustang tradicional. Quando você para para pensar, dá pra perceber como as preferências do público estão mudando.

Desde 2021, há rumores de que o Camaro pode retornar como um sedã elétrico de quatro portas, e não como um SUV. Reuss até comentou essa possibilidade, mas nada disso saiu do papel até agora. E é bom mencionar que o preço também é um fator importante nessa conversa. Na comparação, o Mustang mais barato custa cerca de US$ 33.610, enquanto o Camaro se despediu com um preço a partir de US$ 32.495, ainda assim um valor considerável para quem busca um carro de passeio.

Se houver um retorno do Camaro, muito provavelmente ele ainda virá com motor a combustão. O engenheiro-chefe do Corvette, Tony Roma, disse uma vez que “ninguém quer esportivos elétricos”, o que faz sentido considerando o amor que os americanos ainda têm por motores potentes. No mercado, a Dodge também está explorando esse caminho, buscando manter a tradição das grandes cilindradas no segmento de esportivos, o que só confirma que essa paixão ainda está longe de acabar.

Enquanto isso, ficamos na torcida e sonhando com o dia em que o Camaro possa voltar às ruas, trazendo de volta toda a emoção e o rabo de olho nas acelerações que só um verdadeiro muscle car pode proporcionar!