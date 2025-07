Chevrolet Spin LTZ oferece desconto de R$ 14.618 para PcD

A Chevrolet anunciou condições especiais para o público PcD (pessoas com deficiência) em julho, e um dos carros em destaque na campanha é a Spin LTZ. Esse monovolume é bastante confortável e tem espaço para até sete pessoas.

O que chama atenção logo de cara é que a Spin LTZ vem com câmbio automático, além de uma generosa isenção total de IPI e bônus de fábrica. É perfeita para quem precisa de um veículo espaçoso, principalmente se você é do tipo que sai de casa carregando muitas coisas. Com a terceira fileira de bancos rebatida, o porta-malas oferece até 710 litros de espaço. Imagine só: suas malas de viagem, o carrinho de bebê ou aquelas compras grandes que você fez no supermercado cabem tranquilamente!

O preço original da Spin LTZ, que conta com motor 1.8 e câmbio automático, é de R$ 150.790. Mas para quem tem direito ao benefício, o preço cai para R$ 136.172, uma economia bem interessante de R$ 14.618. É sempre bom lembrar que esses valores podem variar dependendo dos impostos na sua região. Quem se interessar pode visitar uma concessionária Chevrolet autorizada e conferir todos os detalhes.

Falando em vendas, a Spin mostrou bom desempenho em junho de 2025, emplacando 1.975 unidades de acordo com a Fenabrave. Fica claro que os brasileiros estão gostando da proposta mais prática e espaçosa desse modelo, superando concorrentes como o Citroën C3 Aircross que vendeu apenas 636 unidades no mesmo período.

O que Tem Sob o Capô?

Entrando no motor, a Spin LTZ traz um propulsor 1.8 a gasolina que entrega até 111 cv a 5.200 rpm e um torque de 17,7 kgf.m a 2.600 rpm. Com câmbio automático de 6 marchas, é ideal para quem passa muito tempo no volante, principalmente em cidades com trânsito pesado.

E não podemos esquecer do conforto tecnológico. Ela vem equipada com quatro alto-falantes e conta com internet a bordo para até 7 dispositivos! As luzes diurnas e de posição em LED dão um toque moderno, e a conexão Bluetooth permite que você emparelhe dois celulares ao mesmo tempo. Assim, atende tanto o trabalho quanto a diversão!

O sistema multimídia MyLink é bem intuitivo, com uma tela sensível ao toque de 11 polegadas e suporte completo para Android Auto e Apple CarPlay. O painel de instrumentos também é digital e ocupa uma área de 8 polegadas, garantindo uma direção mais moderna e conectada.

Segurança em Primeiro Lugar

Quando o assunto é segurança, a Spin LTZ não fica atrás. Ela possui seis airbags, controles eletrônicos de estabilidade e tração, além de assistente para partidas em subidas. Os cintos de segurança vêm com pré-tensionadores, e as luzes em LED garantem uma melhor visibilidade à noite.

Sem contar os ganchos ISOFIX e TOP TETHER, que são essenciais para quem precisa instalar cadeirinhas infantis com segurança. E vale lembrar do sensor de estacionamento traseiro e da câmera de ré, ótimo para aqueles que têm dificuldade em manobrar em espaços apertados.

Resumo das Vantagens

As vantagens que a Spin LTZ oferece em julho de 2025 para o público PcD são refletidas em sua tabela de preços:

Configurações Preços de tabela Preços para PcD Descontos LTZ 7 lugares 1.8 AT R$ 150.790,00 R$ 136.172,00 R$ 14.618,00

Com tudo isso, a Spin LTZ se mostra uma ótima opção para quem busca conforto, espaço e tecnologia em um único carro.