Quer deixar alimentos prontos para consumo? Veja quais podem ou não ir ao congelador!

Levar alimentos ao congelador pode ser uma mão na roda quando o assunto é economizar tempo, mas nem todos descongelam bem.

Organizar as refeições da semana com antecedência traz inúmeros benefícios para a rotina e o orçamento doméstico, especialmente quando se utiliza o congelamento como estratégia. Congelar alimentos permite aproveitar promoções, evitar desperdícios e otimizar o tempo.

Além disso, manter porções prontas e equilibradas no freezer reduz a tentação de recorrer a opções ultraprocessadas ou entregas de última hora. Essa prática também favorece o controle de porções, o planejamento nutricional e a variedade no cardápio.

Para que tudo funcione bem, é essencial saber quais alimentos congelam bem e quais perdem sabor, textura ou propriedades com o congelamento. Entender essas diferenças evita frustrações e garante refeições saborosas e seguras ao longo da semana.

Alimentos que podem ser congelados

Muitos alimentos mantêm suas características nutricionais e sensoriais mesmo após o congelamento, desde que armazenados corretamente. Congelá-los no ponto certo e em porções adequadas facilita o consumo ao longo dos dias e permite mais agilidade no preparo das refeições.

Com um bom planejamento, é possível montar um cardápio variado apenas com alimentos que toleram bem o frio extremo e conservam sabor e textura. A seguir, veja dez exemplos que se adaptam bem ao congelamento e são ideais para uma rotina prática:

Feijão cozido

Arroz branco ou integral já pronto

Carnes cozidas, assadas ou grelhadas

Frango desfiado

Molhos caseiros, como de tomate ou bolonhesa

Sopa de legumes

Legumes branqueados (como cenoura, abobrinha, vagem e brócolis)

Purê de batata ou de mandioquinha

Lasanha ou escondidinho prontos para o forno

Pães caseiros ou fatiados, preferencialmente embalados individualmente

Esses alimentos, quando bem embalados em recipientes próprios para congelamento ou em sacos plásticos vedados, mantêm o sabor, a textura e a segurança por até três meses. Etiquetar com nome e data ajuda no controle do uso e na organização do freezer.

Saiba mais: Carne de churrasco, para fritar ou assar: conheça os tipos de corte e suas indicações

Alimentos que não devem ser congelados

Embora o congelamento seja uma ótima ferramenta de conservação, nem todos os alimentos reagem bem a esse processo. Alguns ingredientes perdem a textura, o sabor ou a integridade após serem descongelados, o que pode comprometer tanto o resultado da refeição quanto a segurança alimentar.

Em muitos casos, o congelamento altera as estruturas celulares dos alimentos, deixando-os aguados, moles ou desagradáveis ao paladar. Conhecer esses alimentos e evitar seu congelamento evita desperdícios e decepções ao consumir as refeições preparadas. Veja abaixo dez exemplos:

Batata cozida em pedaços (sem estar em forma de purê)

Maionese e molhos à base de ovos crus

Ovos com casca

Hortaliças folhosas cruas (como alface, rúcula e agrião)

Frutas com alto teor de água (como melancia e melão)

Queijos frescos, como ricota e minas frescal

Creme de leite fresco

Iogurte natural

Gelatina pronta

Preparações com chantilly batido

Esses itens, após o congelamento, tendem a separar água da estrutura original, amolecer, talhar ou perder completamente o sabor e a aparência. Por isso, devem ser consumidos frescos e armazenados de outra forma para garantir qualidade e segurança.

Veja outros: Empresas pagam mais impostos do que o necessário, aponta estudo

Como armazenar os que não podem ser congelados?

Mesmo que certos alimentos não sejam adequados para o congelamento, é possível estender sua durabilidade com formas alternativas de armazenamento. O uso adequado da geladeira, recipientes herméticos e a atenção à data de validade garantem que esses alimentos possam ser reaproveitados.

Para hortaliças folhosas, recomenda-se lavar bem, secar completamente e guardar em potes com papel toalha no fundo para absorver a umidade. Isso evita o apodrecimento precoce e preserva a crocância por até cinco dias.

Já queijos frescos devem ser armazenados em potes fechados com tampa, longe de outros alimentos fortes que possam transmitir odores. O ideal é mantê-los na parte intermediária da geladeira, onde a temperatura se mantém mais constante.

Frutas com alto teor de água, como melão e melancia, devem ser cortadas em cubos e armazenadas em recipientes fechados por até três dias, sempre longe de alimentos cozidos. Evite deixá-las sem proteção, pois absorvem odores e perdem rapidamente a textura.

Molhos à base de maionese e cremes com ovos crus devem ser feitos em pequenas quantidades, consumidos em até dois dias e guardados sempre em recipientes bem fechados. Dessa forma, mesmo sem congelamento, é possível preservar sabor, segurança e praticidade no dia a dia alimentar.

Veja mais: Reddit fora do ar: principais informações sobre a situação